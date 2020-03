Læge vil skære i Julie i timevis: Tusindvis hepper på lægen

En ekstremt sjælden sygdom kræver en meget sjælden operation.

Det ved overlæge og kirurg Mille Sværdborg. Onsdag den 10. marts klokken 8.30 tager hun en skalpel i hånden og gør klar til en fem timer lang operation.

Mille Sværdborg arbejder på afdelingen for plastik- og brystkirurgi på Aarhus Universitetshospital, og på onsdag vil hun forsøge at fjerne seks kilo fedtvæv og hud fra 23-årige Julie Kvellands ryg.

Hvis det lykkes Mille Sværdborg at gøre det, hun vil, vil randrusianske Julie i alt have fået fjernet 20 kilo fedt og hud fra sin ryg. Operationen på onsdag er Julies fjerde.

Julie Kvelland har gennem flere operationer fået fjernet en stor del af hendes "pukkel" på ryggen. Julie har været sygemeldt de seneste tre år.

Ryg fuld af arvæv

Julie Kvelland lider som den eneste europæer af partiel lipodystrofi. Sygdommen betyder blandt andet, at Julies fedt er hårdt, og at hendes fedtdepoter er samlet på overkroppen, særligt på ryggen og halsen.

Jeg synes, det virker uvirkeligt, at jeg snart skal under kniven igen. Julie Kvelland

Der er ekstremt meget på spil, når Julie Kvelland klokken seks om morgenen på onsdag træder gennem indgangsdørene på Aarhus Universitetshospital, Skejby.

Julies krop kan efter alt at dømme ikke holde til flere operationer. Under huden på hendes ryg vidner store mængder arvæv om, at ryggen er blevet skåret i flere gange før.

Julie Kvelland frygter, at hendes hjerte svigter i forbindelse med den kommende operation. Hun prøver dog at holde hovedet koldt og tænke rationelt.

Når Julie ligger på operationsbordet, vil Mille Sværdborg skære en "kile" af hud og fedtvæv ud på tværs af Julies ryg. Til sidst syes de to vævskanter sammen igen i flere lag.

Ifølge læge Mille Sværdborg heler både fedtvæv og arvæv dårligt på grund af dårlig blodforsyning.

Jeg vil bede en bøn for, at alt går godt for dig. Kommentar til Julie Kvelland på Facebook

Mille Sværdborg ved også, at Julies fedtvæv på ryggen har mange store blodkar. Det er derfor nødvendigt at gå langsomt frem og hele tiden sørge for at få lukket blodkarene, som hun skærer sig ned i vævet.

Julie bor i Randers, hvor hun også er vokset op med sine forældre og en storebror.

Pakket ind i vakuum

Julie Kvelland er nervøs for operationen. Nervøsiteten skyldes ikke mindst, at der opstod komplikationer i forbindelse med den seneste operation i maj 2018.

Dengang gik der infektion i operationssåret, og Julie gik rundt med en åben ryg i to måneder. Hun måtte have et dræn, og ryggen blev pakket ind i vakuum. Der var slanger overalt.

Som en konsekvens af operationen har Julie Kvelland fået føleforstyrrelser på ryggen. Hun kan ikke mærke, hvis nogen rører hende på huden, hvor hun er blevet opereret.

Julie har tabt sig omkring 20 kilo, siden hun blev opereret i 2018.

Tager billeder i smug

Når Julie ikke desto mindre har sagt ja til at lade sig operere igen, er det fordi, hun har et brændende ønske om at få et mere normalt udseende.

Det, hun har nu, betyder, at hun skal tage en dyb indånding, inden hun træder ud af døren derhjemme.

Folk stirrer på Julie på gaden. De hvisker til deres sidemand. De peger fingre. Det værste er, når folk råber ad hende eller tager et billede af hende.

Operationen på onsdag kan hjælpe Julie på to fronter, lyder det fra læge Mille Sværdborg.

- Jeg håber, at operationen kan være med til at aflaste Julie. Det er tungt for kroppen at bære rundt på så stor vægt i så lille et område, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Forhåbentlig vil det også gøre en forskel i forhold til hendes udseende og måske endda i forhold til, hvilket tøj hun kan gå i fremadrettet.

Julie har tidligere deltaget i DR3-programmet "For grim til kærlighed". Det gjorde hun for at sprede et budskab om, at vi skal være ordentlige over for hinanden.

Strømmede ind med kærlighed

Fire dage før operationen kan Julie Kvelland mærke, at operationen er kommet meget tæt på.

- Jeg synes, det virker uvirkeligt, at jeg snart skal under kniven igen. Nu er der gået så lang tid siden den seneste operation. Jeg glæder mig bare til, at det er overstået, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Julie må forvente, at det tager flere måneder at komme sig efter operation. Foto: Julie Kvelland / Facebook

Det er ikke kun Mille Sværdborg og Julie Kvellands venner og familie, der håber på et vellykket resultat.

TV2 ØSTJYLLAND har tidligere skrevet om Julies operation, og artiklen blev mødt med flere tusinde reaktioner og kommentarer på vores facebookside.

"Jeg ønsker dig alt det bedste". "Du fortjener kun det bedste". "Jeg vil bede en bøn for, at alt går godt for dig".

Det strømmede ind med empatiske, betænksomme og rørende hilsener. Hvis der er nogen retfærdighed til, vil bønnerne blive hørt.

Ifølge Mille Sværdborg vil det som minimum tage flere måneder for Julie at hele efter operation.

Mille Sværdborg har ikke ønsket at optræde med billede i denne artikel.

