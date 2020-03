Ledende overlæge svarer på spørgsmål om corona-virus

Lars Østergaard er en af landets førende eksperter i infektionssygdomme. Han er ledende overlæge på infektionsmedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital, hvor de blandt andet tester for corona, og han er opdateret på nyeste viden om virusset.

Torsdag aften stillede TV2 ØSTJYLLANDS facebook-følgere spørgsmål til ham på facebook.

Vi har samlet en række af dem sammen med svarerne fra Lars Østergaard herunder.

Helle: Jeg vil gerne vide hvorfor alle, der har været ude at rejse ikke bliver testet og isoleret hjemme, indtil man er sikker på de ikke er smittede? Alt andet er respektløst overfor vores medmennesker.

Lars Østergaard: Sundhedsstyrelsen overvejer løbende, fra hvilke lande der er risiko for smitte. Fra i morgen udvider vi vores testaktivitet for patienter, der har været i relevante lande, så man blot skal have lette symptomer fra de lande og ikke nødvendigvis feber for at blive testet. Man skal ringe til sin egen læge.

Lasse: Burde vi købe masker til dagligt brug, både for vores egen men også andres skyld? Personligt synes jeg, det er svært at sætte en finger på alvorligheden af virussen, og med den afslappede danske tilgang kan jeg kun forestille mig, at vi inden længe vil have en virkelig alvorlig situation.

Lars Østergaard: Nej, masker virker kun for ikke at smitte andre. De masker, vi bruger på hospitalet, når vi laver undersøgelser, f.eks. podning i halsen, er nogle helt specielle masker med filtre i.

Coronavirussen skal tages seriøst. Lige nu er det vigtigste, at vi undgår at få spredning i Danmark. Det gør vi ved at teste de, der er i risiko for at være syge af coronavirus og dermed undgå, at de bringer smitten videre til andre. Tætte kontakter kommer i karantæne, så de heller ikke kan smitte andre.

Lene: Jeg har astma. Vil jeg på baggrund af det have større risiko for at dø af Corona, hvis jeg bliver smittet?

Lars Østergaard: Coronavirussen er mest alvorlig for patienter med kroniske sygdomme i hjerte og lunger. Langt, langt de fleste – også med kronisk sygdom – bliver dog raske igen, men det kan blive nødvendigt at behandle med ekstra ilt eller respirator for at blive rask igen.

Dorthe: Hvordan kan det være, at der sættes så mange i karantæne, hvis corona ikke er andet en en mild influenza?

Lars Østergaard: Lige nu har vi en mulighed for at undgå smittespredning i Danmark ved karantæne. Alle epidemier slutter igen, og det ser ud til med coronavirussen, at epidemien i Kina kommer til at vare cirka tre til fire måneder. Hvis man ikke helt kan undgå, at der kommer en epidemi, kan man måske udstrække den, så der ikke kommer så mange syge på én gang, og hvis man gør det, så vil sundhedsvæsenet blive mindre presset, fordi man kan nå at færdigbehandle én patient, før den næste bliver syg.

Michael: Læg lige mærke til det antal i karantæne! 20 smittede 300 i karantæne! Så når vi om nogle uger når 3000 smittede, så vil der være ca. 45.000 i karantæne. Er der nogen, som nu kan få øjnene op for konsekvensen af det, og har man en plan for at løse det problem?

Lars Østergaard: Netop ved at have folk i karantæne, så får vi ikke 3000 smittede. Venlig hilsen Lars Østergaard

Betina: Når de smittede nu kommer i karantæne, vil man så også tænke på, at de har været nede og handle eller vil det kun sige f.eks. familie og venner, man har været i kontakt med?

Lars Østergaard: Alle, der kommer i karantæne, har været i tæt kontakt med en smittet person, for eksempel hvis man har været sammen på mindre end to meters afstand i mere end 15 minutter eller tæt kontakt ved f.eks. håndtryk.

Dorte: Er der nogle forholdsregler, jeg skal gøre med mine hunde?

Nej, ingen forholdsregler over for hunde.

Helle: Vi har ikke været ude og rejse, har ikke været i nærheden af rejsende, hvad vi ved af. Men alligevel har vi været ramt af høj feber (39,5 målt i øret så tænker den var lidt højere), ondt i kroppen, snot og hoste- som bliver ved. Hvad skiller sig ud i forhold til influenza kontra corona?

Lars Østergaard: Lige nu er der mange influenzatilfælde i Danmark, og indtil videre er der ikke smittespredning med corona i Danmark, så sandsynligheden for at have coronavirus, hvis man ikke har været ude og rejse, er stort set nul.

Vibeke: Jeg ville ønske der ville komme en opdatering på de smittede. Hvordan har de det?

Lars Østergaard: Langt, langt størsteparten føler det som en forkølelse eller influenza.

Line: Hvor nemt bliver man smittet?

Lars Østergaard: Sandsynligheden for at blive smittet er 1 % for dem, der har været kontakter til nogle, der er smittet. Hvis man bor sammen med folk, der er smittet, så er risikoen cirka 10 %. Det vil sige, at ni ud af ti, der bor sammen med en smittet, faktisk ikke bliver syg.