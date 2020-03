Hospital aflyser patienters aftaler på grund af lægers corona-karantæne

Mandag fik omkring 70 ud af 100 patienter aflyst deres aftaler på afdelingen for Hud- og Kønssygdomme på Aarhus Universitetshospital.

Det skyldes, at en læge er blevet smittet med corona-virus på en konference i München, og i den forbindelse er flere læger, der har været i kontakt med ham, blevet sat i hjemmekarantæne indtil 13. marts 2020.

- Det her er en kæmpe gene for de patienter, der bliver berørt af det, og en stor gene for det personale, der er i karantæne. Det påvirker både patienter og medarbejdere. Det er ikke noget, vi har kunnet planlægge, siger Claus Thomsen, der er lægefaglig direktør på AUH, til TV2 ØSTJYLLAND.

-Det er en konsekvens af den kloge strategi, der er lavet, med at få inddæmmet smitterisikoen, tilføjer han.

Afdelingen for Hud- og Kønssygdomme behandler for eksempel patienter, der er i mistanke for at have hud- og modermærkekræft, og ifølge den lægefaglige direktør kan de mest akutte patienter få hjælp, selvom flere læger er isoleret i deres hjem.

- Vi ser på sygdomstilstanden - om man kan flytte konsultationen til et senere tidspunkt eller til et telefonopkald i hjemmet. Og så er der de patienter, man ikke kan skubbe. De kommer selvfølgelig ind til konsultation, siger Claus Thomsen.

Karantæne-patienter kan få hjælp

Lægerne, der er i karantæne, arbejder hjemmefra, hvor de blandt andet laver telefoniske konsultationer med patienterne.

Udover læger er flere patienter også i hjemmekarantæne, men hospitalet slår fast, at de godt kan få behandling, hvis de får brug for det.

- Man skal ikke frygte, at man ikke kan føde eller få behandling for hjertestop eller andre sygdomme, fordi man er i karantæne. Alle afdelinger er gearet til at behandle patienter i karantæne. Det er en del af vores beredsskab, siger Lars Østergaard, der er ledende overlæge på infektionsmedicinsk afdeling på AUH, der er den afdeling, der undersøger personer for corona-virus.

I alt er seks danskere smittet med corona-virus, og 127 personer er i hjemmekarantæne ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed. Men der er på nuværende tidspunkt ikke tale om et smitteudbrud i Danmark. Alle har fået sygdommen i udlandet.

De fleste vil blive helbredt

I tilfælde af en epidemi i Danmark arbejder Sundhedsstyrelsen ud fra et scenarie, hvor 10-15 procent af danskerne kan blive smittet med virusset.

- Hvis vi får en epidemi, kan op mod en halv million danskere blive smittet.

- Cirka 80 procent af dem vil ikke have brug for at blive indlagt. Vores opgave nu er at identificere de sårbare grupper: de ældre, kronisk syge og rygere. De har vores fokus, siger Søren Brostrøm, overlæge i Sundhedsstyrelsen.

- Får vi en epidemi, og det vil jeg ikke udelukke, så vil der være mange syge. Nogle vil også dø. Vores opgave er at sikre, at så få som muligt dør, siger han.

