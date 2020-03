Letbanetog påkører bil: 35-årig fløjet på hospitalet

Et letbanetog og en personbil er torsdag middag kørt sammen ved en overkørsel på Aarhusvej ved Odder.

Det var her lige nord for Odder, at Letbanetoget torsdag ved middagstid ramte en bil. Ulykken skete i en overskæring, hvor en mindre grusvej krydser letbaneskinnerne. Grusvejen er adgangsvej til en gård, der har adresse Århusvej 138. Foto: Google Maps

Det bekræfter Østjyllands Politi over for TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi kan ikke sige meget konkret endnu, men vi modtager 12:08 en anmeldelse om, at et letbanetog er ramt ind i en bil ved en overkørsel, siger Jacob Christiansen, kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi.

- Den 35-årige bilist er med helikopter blevet fløjet til hospitalet i Skejby, men det er endnu for tidligt at sige, hvilken tilstand vedkommende er i. Der er selvfølgelig også nogle pårørende, som vi skal have underrettet nu.

Det var i krydsningen mellem denne lille grusvej og letbanesporet, at ulykken skete torsdag ved middagstid. Foto: Google Street View

Nærmere bestemt skete ulykken ved en overkørsel på en adgangsvej ned til en privat adresse på Århusvej ved Odder.

Østjyllands Politi oplyser, at der ikke var bomme ved overkørslen.

Driften påvirket

Letbanestrækningen mellem Odder og Malling vil være indstillet i en til to timer.

Det oplyser Midttrafiks Beredskab til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er ikke til at sige, om driften til den tid igen vil være normal, men ifølge Midttrafik vil der da være ryddet op på ulykkesstedet. Man kan løbe følge med i driften på Midttrafiks hjemmeside.

Letbanetoget ramte bilen i passagersiden. Foto: Øxenholt foto

De oplyser desuden, at ulykken ikke forventes at påvirke letbanedriften på andre strækninger.

Alternative buslinjer kan findes på rejseplanen.dk eller midttrafik.dk.

Kilde: Midttrafiks Facebook-side.

Arbejder på at få genoptaget driften

- Vi arbejder i øjeblikket på at få toget væk, så vi på et tidspunkt kan genoptage driften, siger direktør i Aarhus Letbane, Michael Borre, til TV2 ØSTJYLLAND.

Letbanedirektøren siger derudover, at letbaneføreren har det fint.

- Vi har ringet til havarikommissionen, og de har oplyst os, at de ikke kommer. Ud over det, så er det politiet der nu kører slagets gang, siger han.

Letbanen kørte ind i en bil nord for Odder, hvor sporet krydser en grusvej. Der er hverken bomme, klokker eller lys. Foto: Øxenholt foto

Ulykke ved letbaneoverkørsel har før kostet menneskeliv

I sommers omkom en 32-årig mand og en syvårig dreng i forbindelse med en ulykke ved en letbaneoverkørsel. Yderligere to personer kom dengang til skade.

Der var tale om en norsk familie bestående af to voksne og to børn, som alle befandt sig i personbilen ved ulykken.

På tidspunktet for ulykken var overkørslen kun sikret med lys og lyd, men i kølvandet på ulykken blev der opsat bomme.

Vi har haft en usikkerhedsfornemmelse for, om signalerne virkede, men det føles mere trygt nu, hvor vi ved, at der er bomme. Kirsten Mønsted, Albøge

Kirsten Mønsted bor i Albøge nær letbaneoverkørslen, hvor den norske familie omkrom den 6. juli.

Ulykken rystede det lille lokalsamfund og satte sig som en usikkerhed i Kirsten:

- Efter ulykken har vi, når vi kom ude fra hovedvejen, valgt at køre en anden vej, fordi der er så dårligt udsyn ved overkørslen. Vi har haft en usikkerhedsfornemmelse for, om signalerne virkede, men det føles mere trygt nu, hvor vi ved, at der er bomme, sagde Kirsten Mønsted til TV2 ØSTJYLLAND tilbage i august.

Politiet kan ikke oplyse mere lige nu, men artiklen her opdateres løbende, når der kommer nyt fra dem og Letbanedirektøren.