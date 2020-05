Nadja mistede sine elskede på 30 dage: Nu søger hun omsorg på nettet

Sommeren 2008 var forfærdelig for Nadja Andreasen.

Først mistede hun sin elskede mormor. Mindre end en måned senere døde "verdens bedste far" som blot 49-årig.

Læs også Efterskoler laver ny regel: Slut med at kysse og kramme

De to hændelser trækker på flere måder spor ind i Nadjas liv, og hun står nu i en situation, hvor hun ønsker, at en fremmed kan blive en del af hendes lille familie.

Med lille familie forstås 34-årige Nadja og hendes søn Matheo på et år. Faren er ikke inde i billedet.

- Vi søger nogen, der har lyst til at være en del af familien, siger Nadja Andreasen.

Lille Matheo er ifølge sin mor et meget nemt og skønt barn med et godt sovehjerte. Nadja har et godt forhold til sin søster, men ser sjældent sin mor på grund af afstand. Foto: Privat

Et særligt bånd

Det er naturligvis ikke en tilfældig fremmed, Nadja ønsker. Helt præcist er hun på jagt efter en såkaldt reservebedste.

Læs også Inge-Lise frygter unge fra opholdssted: Går ikke udenfor efter klokken 18

En reservebedste er en ældre person, der kan støtte og hjælpe forældre og, i et udefinerbart omfang, indgå i en relation med børn og forældre.

- Det, jeg ønsker for Matheo, er det bånd, jeg havde med min mormor. Jeg søger ikke en barnepige. Jeg søger den ro og hygge, som man kan få med bedsteforældre, siger Nadja Andreasen til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Jeg savner en bedste, der har lyst til at være sammen med os - at indgå i vores familie, også på lang sigt.

Læs også Lagkagehuset indrykker modsvar i aviser efter stormvejr

Folk længes efter en person fra den ældre generation, lyder det fra Ditte Trolle. Hun er kvinden bag sitet borneborn.dk, hvor forældre kan søge efter en reservebedste. Foto: Privat

Reserver er i høj kurs

Det savn er Nadja Andreasen langt fra ene om at føle. En rundringning, TV2 ØSTJYLLAND har foretaget, viser, at der er en stigende efterspørgsel på ældre, der gerne vil påtage sig rollen som reservebedste.

Ifølge medstifter af den digitale platform Boblberg, Rasmus Stæhr, kommer de ældre i stigende grad også selv på banen.

- Det interessante er, synes jeg, at vi nu også ser et større behov fra dem, der rækker hånden ud. I starten så vi kun dem, der søgte en reservebedste, men nu er der flere og flere ældre, som gør opmærksom på, at de gerne vil have en relation til en familie, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Niårig blev smidt af bussen: Skole ringede til mor, fordi han ikke var dukket op

Boblberg er et digitalt univers, hvor mennesker kan indgå i forskellige sociale fællesskaber. Platformen runder snart runder 300.000 brugere.

Det er gratis at benytte Boblberg, som er tilgængelig i flere østjyske kommuner. Platformen blev lanceret i 2015. Rasmus Stæhr (billedet) er medstifter af Boblberg. Foto: Privat

Tid og ro

I sit forsøg på at finde en reservebedste har Nadja Andreasen netop skrevet et opslag på sitet borneborn.dk.

Læs også Historisk mindesmærke skal flyttes: - Det er en skam og skørt

Det kom til verden for 15 år siden, da tidligere læge Ditte Trolle blev bedsteforælder og begyndte at reflektere over rollen.

- En reservebedste kan give børn overskud og tid. De kan bruge tid på ting, der kan foregå i et tempo, hvor børnene kan følge med, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Folk længes efter en person fra den ældre generation. En person, som ikke lige skal vaske tøj eller have maden færdig om et kvarter. Jeg tror, det er en rolle, som rigtig mange ældre nyder. Det skal være et forhold, der skal være baseret på, at man kan lide hinanden, og at begge får noget ud af det.

Læs også Borgerservice genåbner med tidsbestilling: - Alt er booket i dag

Nadja Andreasen (og lille Matheo) søger en ikke-ryger bedste, der kan lide hunde. I hvert fald har Nadja tre af slagsen. Foto: Privat

Ditte Trolle gennemlæser alle nye opslag på borneborn.dk. Hun sletter spam samt alle opslag, der er mere end seks måneder gamle. Ellers er der ingen kontrol med sitet.

- Det svarer til, at nogen sætter en seddel op i brugsen. Jeg opfordrer folk til at skrive deres kontaktoplysninger i opslaget, så de ældre, der er interesserede, kan kontakte dem direkte. Folk må selv vurdere, om det er noget, de vil kaste sig ud i, siger Ditte Trolle til TV2 ØSTJYLLAND.

Tidsbegrænset omsorg

I organisationen Home-Start oplever man også, at et stigende antal familier søger støtte og omsorg.

Home-Start er baseret på frivilligt arbejde, hvor såkaldte familievenner yder støtte og praktisk hjælp til familier med børn under skolealderen.

Læs også 12-årig pige afvist i bussen: Ville betale kontant

Størstedelen er organisationens familievenner er kvinder, der er gået på efterløn eller pension. Forholdet mellem familie og familieven er som udgangspunkt tidsbegrænset til en periode på 6-8 måneder.

- Det kan godt være, at relationen er tidsbegrænset, men de frivillige kommer ind i en familie, der har det svært, og de sår nogle små frø hos ungerne. Hvis din mor lige har fået tvillinger og har meget travlt, kan det gøre en forskel, hvis der kommer en person og vælger dig til i en periode, siger koordinator i Aarhus-afdelingen, Iben Hultmann, til TV2 ØSTJYLLAND.

Home-Start eksisterer i 11 kommuner på landsplan ("fra Hellerup til Gellerup"), og de såkaldte familievenner har tavshedspligt. På billedet ses koordinator i afdelingen i Aarhus, Iben Hultmann. Foto: Privat

På den lange bane

Der er ikke en afdeling af Home-Start i Favrskov Kommune, hvor Nadja Andreasen bor.

Hvis der var, ville hun ikke kontakte den.

"Du skal ønske at indgå i vores familie, også på lang sigt, da jeg ikke ønsker at Matheo skal lære nogle personer at kende som så forsvinder", skriver Nadja Andreasen i sit opslag på borneborn.dk.

Læs også Blodbanker stopper tests for antistoffer mod COVID-19

Der er endnu ingen, der har taget kontakt til Nadja via sitet.

Nadja Andreasen er på førtidspension blandt andet på grund af et uheld, hvor hun pådrog sig fysiske skader.