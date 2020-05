Borgerservice genåbner med tidsbestilling: - Alt er booket i dag

Efter mange uger uden mulighed for at få fornyet sit pas eller kørekort - pånær ved akutte tilfælde - er der flere borgere i Skanderborg Kommune, der står på spring for at komme et smut forbi borgerservice ved Skanderborg Fælled.

Alt er booket i dag. Nancy Bank Jensen, leder af borgerservice i Skanderborg Kommune

Medarbejderne på Borgerservice i Skanderborg er i hvert fald mødt ind til en dag, hvor tiderne er fuldt booket.

- Folk har virkelig holdt øje med vores hjemmeside, hvor det fremgår, at man skal bestille tid forud for sin ankomst for at blive ekspederet. Alt er booket i dag, siger leder af borgerservice i Skanderborg Kommune, Nancy Bank Jensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvis man alligevel møder op og ikke kan finde ud af at få booket en tid, så hjælper medarbejderne i Borgerservice med at bestille en tid – i dag er det dog ikke muligt at få en tid samme dag.

Sådan åbner Borgerservice i de østjyske kommuner - Skanderborg Kommune: Onsdag d. 27. maj klokken 10 - Odder Kommune: Onsdag d. 27. maj - Aarhus Kommune: Onsdag d. 27. maj - Horsens Kommune: Onsdag d. 27. maj - Syddjurs Kommune: Torsdag d. 28. maj klokken 10 - Favrskov Kommune : Torsdag d. 28. maj klokken 12 - Silkeborg Kommune: Torsdag d. 28. maj - Randers Kommune: Kun bemandet til akutte ekspeditioner - Norddjurs Kommune: Uvist - Samsø Kommune: Uvist

Folk skal fornye pas og kørekort

30 ud af 30 tider er allerede booket, og der er særligt to ting, som borgerne i Skanderborg Kommune har hungret efter.

- Tiderne er hovedsagligt booket til fornyelse af pas og kørekort. Det undrer mig lidt, for man kan jo alligevel ikke rejse ud af landet i den nærmeste fremtid, siger Nancy Bank Jensen.

- Men det kan selvfølgelig være, at folk virkelig håber på, at de kan komme ud og rejse til sommer.

De kommende dage er der stadig ledige tider på Borgerservice i Skanderborg Kommune.

Medarbejderne på Fælleden står klar til at tage imod borgerne i Skanderborg Kommune.

Corona-forholdsregler er på plads

Ud over at borgerne nu skal bestille tid til at komme i Borgerservice, så har de i Skanderborg Kommune også tager andre forholdsregler for at undgå smittespredning.

- Vi har skærmet af ligesom i supermarkederne, og så har vi sat afstandsmarkeringer på gulvet. Vi har også sørget for, at borgerne ikke kommer for tæt på hinanden, siger Nancy Bank Jensen.

Jeg er lidt spændt på, hvordan åbningen kommer til at foreløbe sig. leder af borgerservice i Skanderborg Kommune

Årsagen til at borgerne skal bestille tid til Borgerservice er for at undgå, at der kommer for mange mennesker i foyeren.

- Jeg er lidt spændt på, hvordan åbningen kommer til at foreløbe sig, blandt andet i forhold til om der kommer en masse, som ikke har bestilt tid. Jeg glæder mig til det, og det gør mine medarbejdere også. Det er skønt, at vi skal til at servicere borgere igen, siger Nancy Bank Jensen.

Batterier til høreapperater løb tør

Selvom borgerservice har holdt corona-lukket, så har de alligevel kunnet hjælpe borgere, der havde akut brug for deres service.

- Alle akutte ting, har kunnet komme ind. For eksempel pas og kørekort, som skulle bruges i arbejdsmæssige sammenhænge. Vi har haft en del akutte ekspeditioner. De fleste akutte har været udlevering af nemID og af batterier til høreapperater, siger Nancy Bank Jensen.

Nancy Bank Jensen er spændt på, hvordan genåbningsdagen kommer til at foreløbe sig.

- Folk er løbet tør, og det er synd, hvis de ikke kan høre noget. Vi har opfordret til selv at bestille, men nogle kan ikke selv, og der har vi hjulpet.

Udover borgerservice åbner de fire biblioteker i Skanderborg Kommune også op for håndtering af pas og kørekort i dag, så her kan man altså også gå hen for at få fornyet det.

- Det er en kæmpe hjælp, at vi rent faktisk har fem steder, der kan lave de, Nancy Bank Jensen.

Fortsætter hjemmearbejdet

Medarbejderne på Borgerservice i Skanderborg Kommune er glade for at komme tilbage på Skanderbrog Fælled. Det er dog ikke helt slut med hjemmearbejdet.

- Vi har lært meget af at arbejde hjemmefra. Vi kommer helt bestemt til at arbejde videre med hjemmearbejde, siger Nancy Bank Jensen.

Jeg har heller ikke haft en eneste sygemelding i den periode, hvor vi har arbejdet hjemme. leder af borgerservice i Skanderborg Kommune

Hun fortæller blandt andet, at arbejdet har været mere effektivt hjemmefra.

- Jeg har heller ikke haft en eneste sygemelding i den periode, hvor vi har arbejdet hjemme.