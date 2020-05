Inge-Lise frygter unge fra opholdssted: Går ikke udenfor efter klokken 18

Inge-Lise Østergaard er bekymret for, hvad unge fra opholdsstedet Kanonen kan finde på. Hendes drøm er, at afdelingen i landsbyen Vissing flytter. Foto: Privat / Google Street View

Landsbyidyllen i Vissing nær Hadsten er for tiden truet af unge fra opholdsstedet Kanonen. I sidste uge kulminerede uroen med et hjemmerøveri, og nu står borgere frem med bekymring.

Vores dør er låst kl. 18, og jeg går slet ikke udenfor om aftenen længere. Inge-Lise Østergaard, Vissing

En af dem er 71-årige Inge-Lise Østergaard, som har boet i Vissing i over 30 år. Hun har det seneste halve år følt sig mere utryg end nogensinde før.

- Det har været forfærdeligt. Der har været sprængte postkasser, indbrud i biler og nu så et hjemmerøveri. Vores dør er låst kl. 18, og jeg går slet ikke udenfor om aftenen længere, siger Inge-Lise Østergaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Kan ikke forsvare sig

Flere af forbrydelserne har beviseligt været begået af unge fra opholdsstedet, og det var således også to 16-årige herfra, der stod bag et væbnet hjemmerøveri natten til tirsdag den 19. maj.

I mange år har der ifølge Inge-Lise Østergaard været forholdsvis roligt i byen, men det har altså ændret sig.

- Jeg er da utryg, og man frygter for det værste. Nu begynder de også at true med kniv, og så kan man ikke skræmme dem længere, siger Inge-Lise Østergaard og fortsætter:

- Hvis de pludselig står i ens carport, så er det svært at forsvare sig. Især hvis man som mig er 71 år.

FAKTA OM KANONEN: - Fonden Kanonen er et privat socialpædagogisk botilbud henvendt til unge mellem 12-23 år. - Virksomheden har opholdssteder fem steder i Favrskov Kommune. Der er afdelinger i Vissing, Galten, Sandby, ved Voldum og på adressen Tinghøjvej i Hadsten. - Kanonen er godkendt til 30 unge, som har forskellige opvækstrelaterede eller medfødte vanskeligheder. - De kan også have diagnoser, personlighedsforstyrrelser og har en kompliceret ungdomsadfærd. - De unge er anbragt på stedet, som ikke har hjemmel til at tilbageholde dem og frihedsberøve dem. De er ikke dømt til at bo på Kanonen. - Kanonen er underlagt godkendelse samt tilsyn af Socialtilsyn Midt. Se mere

'Bør flytte ud af byen'

Hun og flere andre i Vissing ønsker, at opholdsstedet flytter ud af byen.

- Jeg kan ærlig talt ikke forstå, hvorfor et sådant sted skal ligge her midt ude på landet. De unge keder sig, og så går det galt, mener Inge-Lise Østergaard.

Jeg er fuldstændig tryg ved at bo i Vissing. Her er dejligt og normalt meget stille og roligt. Helle Behr, Vissing

Borgerne i Vissing er dog splittede i forhold til opholdsstedet. Andre føler sig på ingen måde bange for at bo tæt op af Kanonen.

Heriblandt Helle Behr fra den lokale borgerforening. Hun forstår Inge-Lise Østergaard og andres bekymring, men maner samtidig til besindighed.

Er tryg ved at bo i byen

- Jeg er fuldstændig tryg ved at bo i Vissing. Her er dejligt og normalt meget stille og roligt. Jeg er mere nervøs for at blive udsat for noget i Aarhus end her, siger Helle Behr til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun mener ikke - ligesom andre gør, at Kanonen skal ud af byen.

For hvor skulle de unge ellers være?

- Der er en grund til, at de her unge, som har det svært, skal være et sted uden muligheder for at hænge ud på en tankstation. De har brug for fred og ro, siger Helle Behr.

Vil lære dem bedre at kende

I stedet ser hun en hel anden løsning på problemerne med de unge fra opholdsstedet.

Helle Behr lægger op til en tættere relation mellem de unge og resten af byen.

- Hvis de lærer os bedre at kende og er med til arrangementer, så tror jeg på, at det vil styrke sammenholdet i byen. På den måde vil vi vise dem, at vi gerne vil dem, og så er lysten til at begå noget dumt forhåbentlig mindre, mener medlemmet af borgerforeningen.

Under alle omstændigheder skal der findes en løsning på uroen i Vissing. En løsning som alle kan leve med.

Går i dialog med borgerne

Derfor er der torsdag eftermiddag arrangeret et dialogmøde, hvor de lokale er inviteret indenfor hos Kanonen.

Jeg ønsker 100 pct. sikkerhed for, at der er styr på situationen hos opholdsstedet. Inge-Lise Østergaard, Vissing

Et møde som begge parter ser frem til.

- Kanonen skal have ros for lynhurtigt at reagere på bekymringen fra os borgere. Jeg møder op og er lydhør. Jeg ønsker 100 pct. sikkerhed for, at der er styr på situationen hos opholdsstedet, siger Inge-Lise Østergaard.

Opholdsstedet Kanonen ønsker ikke at udtale sig om sagen før efter dialogmødet torsdag.

TV2 ØSTJYLLAND er dog til stede i Vissing og opdaterer denne artikel efter mødet.