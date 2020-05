Bekymrede borgere frygter unge fra opholdssted: Nu skal mere dialog løse problemet

Landsbyidyllen i Vissing nær Hadsten er for tiden truet på grund af nogle episoder, der involverer unge fra et opholdssted i landsbyen. I sidste uge kulminerede det, da en ældre mand blev udsat for hjemmerøveri. Flere borgere er utrygge. Opholdsstedet ønsker dialog med lokalbefolkningen.

Landsby-idyllen i Vissing nær Hadsten er truet. I den seneste tid har unge fra det lokale opholdssted Kanonen skabt utryghed blandt beboerne og i sidste uge gik det helt galt, da en ældre mand blev udsat for hjemmerøveri.

Konsekvensen er, at flere af landsbyens beboere nu ikke tør forlade deres hjem om aftenen.

En af dem er 71-årige Inge-Lise Østergaard, som har boet i Vissing i over 30 år. Hun har det seneste halve år følt sig mere utryg end nogensinde før.

- Det har været forfærdeligt. Der har været sprængte postkasser, indbrud i biler og nu så et hjemmerøveri. Vores dør er låst kl. 18, og jeg går slet ikke udenfor om aftenen længere, siger Inge-Lise Østergaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Opholdsstedet har her til aften inviteret de lokale til dialogmøde, for at de kan få svar på alle deres spørgsmål i håbet om, at det kan være med til at skabe mere tryghed i byen.

Efter mødet var Inge-Lise Østergaard mere fortrøstningsfuld, men afventer stadig situationen, før hun igen er tryg ved at gå ud efter mørkets frembrud.

- Jeg fik svar på mine spørgsmål, og ledelsen har lovet os at være åbne og gå i dialog med os om, hvad der foregår. Det anede vi jo ikke før. Så det er dejligt, siger Inge-Lise Østergaard, og fortsætter:

- Usikkerheden er ikke væk. De unge kan jo stadigvæk færdes rundt, som de lyster, men jeg tror via dialog, så vil vi komme meget bedre ud af det med hinanden.

Opholdsstedet skal ikke længere være fremmed

På grund af forsamlingsforbuddet på ti personer, har dialogmødet været afholdt over tre omgange i Kanonens have.

Trine Hounsgaard Pfeiffer, der er leder hos opholdsstedet Kanonen, håber at den påbegyndte dialog kan sætte gang i et større samarbejde med lokalsamfundet.

- Det er klart, at vi er underlagt nogle lovgivninger som vi skal følge, og det gør blandt andet at vi ikke kan låse de unge inde. Vi er en åben institution og de unge kan frit færdes i lokalmiljøet.

- Men jeg synes, at vi i dag er blevet mødt en usædvanlig imødekommenhed, fra de borgere som bor herude. Det er vi meget glade for. Det gør, at vi vil bruge dem langt mere og samarbejde og integrere os langt mere i lokalsamfundet, så vi ikke længere er fremmede for dem, siger hun til TV2 Østjylland.

FAKTA OM KANONEN: - Fonden Kanonen er et privat socialpædagogisk botilbud henvendt til unge mellem 12-23 år. - Virksomheden har opholdssteder fem steder i Favrskov Kommune. Der er afdelinger i Vissing, Galten, Sandby, ved Voldum og på adressen Tinghøjvej i Hadsten. - Kanonen er godkendt til 30 unge, som har forskellige opvækstrelaterede eller medfødte vanskeligheder. - De kan også have diagnoser, personlighedsforstyrrelser og har en kompliceret ungdomsadfærd. - De unge er anbragt på stedet, som ikke har hjemmel til at tilbageholde dem og frihedsberøve dem. De er ikke dømt til at bo på Kanonen. - Kanonen er underlagt godkendelse samt tilsyn af Socialtilsyn Midt.

Kan ikke forsvare sig

Flere af de forbrydelser som Inge-Lise fremhæver, har beviseligt været begået af unge fra opholdsstedet, og det var således også to 16-årige herfra, der stod bag et væbnet hjemmerøveri natten til tirsdag den 19. maj.

I mange år har der ifølge Inge-Lise Østergaard været forholdsvis roligt i byen, men det har altså ændret sig.

- Jeg er da utryg, og man frygter for det værste. Nu begynder de også at true med kniv, og så kan man ikke skræmme dem længere, siger Inge-Lise Østergaard og fortsætter:

- Hvis de pludselig står i ens carport, så er det svært at forsvare sig. Især hvis man som mig er 71 år.

Forud for mødet gav Inge-Lise udtryk for, at hun ønsker, at opholdsstedet flytter ud af byen.

- Jeg kan ærlig talt ikke forstå, hvorfor et sådant sted skal ligge her midt ude på landet. De unge keder sig, og så går det galt, mener Inge-Lise Østergaard.

Borgerne i Vissing er dog splittede i forhold til opholdsstedet. Andre føler sig på ingen måde bange for at bo tæt op af Kanonen.

Heriblandt Helle Behr fra den lokale borgerforening. Hun forstår Inge-Lise Østergaard og andres bekymring, men maner samtidig til besindighed.

- Jeg er fuldstændig tryg ved at bo i Vissing. Her er dejligt og normalt meget stille og roligt. Jeg er mere nervøs for at blive udsat for noget i Aarhus end her, siger Helle Behr til TV2 ØSTJYLLAND.

I stedet ser hun en hel anden løsning på problemerne med de unge fra opholdsstedet. Helle Behr lægger op til en tættere relation mellem de unge og resten af byen. Det er nu igangsat med aftenens dialogmøder.