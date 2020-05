Kæresteparret Tobias og Frida må ikke kysse: - Det er svært

For tiden bliver det højest til et luftkys for kæresteparret Tobias og Frida, der går på Aarhus Efterskole.

Det er ikke ualmindeligt, at unge mennesker forelsker sig i hinanden, når de går på efterskole. Men der bliver ikke udvekslet mange kys og kram for tiden.

På grund af corona vil flere efterskoler ikke have, eleverne kysser med hinanden, selvom de er kærester. Det er på trods af, at de generelle retningslinjer ikke siger noget specifikt om kysseri.

Én af de efterskoler, der har valgt at lave et forbud mod at kysse, kramme og generelt røre ved hinanden, er Aarhus Efterskole, og det rammer kæresteparret Tobias og Frida.

Man føler lidt, at man ikke er kærester. Tobias Folke Wulff Jørgensen, elev på Aarhus Efterskole

- Det føles lidt som om, når man ikke har nærkontakt, så er man i et langdistanceforhold, men en, som er en meter væk fra én, og det kan godt virke lidt mærkeligt, siger Frida Bach Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg synes, det er lidt svært, for før corona-tiden, så kunne man gå og give hinanden godnat-kram, men det må vi ikke mere. Man føler lidt, at man ikke er kærester, siger Tobias Folke Wulff Jørgensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Sundhedsstyrelsen har ellers tidligere slået fast, at selv sex og nærkontakt mellem par ikke er noget problem.

- Sex er godt, sex er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind for sex, sagde Søren Brostrøm, der er direktør i Sundhedsstyrelsen, på et pressemøde.

Vigtigst er at få gang i efterskolerne

De generelle retningslinjer lyder på, at der skal holdes mindst 1 meters afstand, og det gælder også på landets efterskoler. I hvert fald næsten.

Børne- og Undervisningsministeriet har nemlig udarbejdet en lang rækker regler, som eleverne og lærerne skal efterleve, og her er én af reglerne, at eleverne skal være inddelte i såkaldte familiegrupper, som maksimalt består af otte elever.

Familiegrupperne undtages dog fra kravet om 1 meters afstand, og eleverne må også kun dele værelse og toilet med én eller flere personer, som de er i familiegruppe med.

På Aarhus Efterskole har de valgt, at eleverne ikke skal være i familiegruppe med deres kæreste, og derfor må Tobias og Frida være kærester på afstand for tiden.

- Det er dejligt, der er nogen, der bliver glade for hinanden og bliver kærester, men det trods alt ikke derfor, vi driver efterskole, så der er en lang række andre faktorer, der spiller ind, som også er vigtig for os, siger Rasmus Bo Henriksen, der er forstander på Aarhus Efterskole, til TV2 ØSTJYLLAND, og fortsætter:

- Vi er gået efter at få lavet nogle meget klare og simple regler, som alle kunne være med på, og med fokus på det brede og store fællesskab, siger han.

TV2 ØSTJYLLAND har været i kontakt med otte af de 18 efterskoler, der er i landsdelen. Her har seks efterskoler indført et kysseforbud, mens to ikke har, fordi de er lykkedes med at placerer kæresteparrene i samme familiegruppe.

”Retningslinjerne skal overholdes”

Fra formanden hos Efterskoleforeningen, Torben Vind Rasmussen, lyder det, at det vigtigste er, at efterskolerne overholder retningslinjerne.

- Efterskolerne gør et suverænt godt stykke arbejde med at overholde reglerne. Det er virkelig et kæmpe arbejde, og derfor er det ikke alle skoler, der kan lykkes med at sætte kærestepar i samme familiegruppe, siger Torben Vind Rasmussen til TV2 ØSTJYLLAND, og fortsætter:

- Vi skal rette ind efter retningslinjerne, og det er bøvlet, ja, men hvis kæresteparrene blev en undtagelse, vil retningslinjerne jo blive udvandet, og vi vil risikere at påvirke smittespredningen, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Foreningen Danske Skoleelever har forståelse for reglerne, og er som udgangspunkt bare glade for, at eleverne nu er tilbage.

Men foreningen synes også, at efterskolerne kunne have indrettet kyssereglerne bedre.

- Hvis man i forvejen vidste, at der var nogle kærestepar i elevgrupperne, som selvfølgelig vil søge hen mod hinanden, vil det selvfølgelig være smart at sætte dem sammen, siger Thea Enevoldsen, der er formand for Danske Skoleelver, til TV2 ØSTJYLLAND.

Vil tilgodese kærestepar på sigt

Skolen har dog valgt at bløde reglen om, at kærestepar hverken må kysse elle røre ved hinanden op snarest.

De vil nemlig lave endnu en type gruppe for eleverne, og her vil de tilgodese kæresteparrene.

- Eleverne er rigtig gode til at holde reglerne, og derfor kan vi nu udvide, hvor vi tilgodeser kæresteparrene. Fra på mandag af laver vi sanggrupper, der består af 8 elever. Her vil vi tage højde for, hvem der er kærester, så vi også tilgodeser dem, siger Rasmus Bo Henriksen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det glæder Frida og Tobias sig til. Men faktisk har kyssestoppet også kastet noget positivt af sig.

- Man kan godt komme til at låse sig lidt inden og være sammen med sin kæreste, men nu er man blevet tvunget til at være sammen med nogle nye mennesker, og det synes jeg, er rigtig rart, siger Frida Bach Christensen, der er elev på Aarhus Efterskole og kæreste med Tobias, til TV2 ØSTJYLLAND.

Alle reglerne og retningslinjerne fra Børne- og Undervisningsministeriet kan læses her.