Badning og hundeluftning frarådes i sø fyldt med giftige alger: - Hunde kan miste livet

Thorsøbadet i Virklund syd for Silkeborg var tirsdag spækket med giftige blågrønalger, som kan være farlige for mennesker og dyr at komme i kontakt med.

Biolog vurderer, at algerne højst sandsynligt stadig er i søen.

- Det kan godt være farligt at bade i vand med de giftige blågrønalger – især hvis man sluger vandet, som kan give kvalme og forgiftningssymptomer. Derudover kan man få udslæt på huden, siger biolog ved Teknik og Miljø i Silkeborg Kommune Maibritt Langfeldt Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvis en lille hund drikker af vandet, skal der ikke særlig meget til, før hunden risikerer at miste livet. Maibritt Langfeldt Sørensen, biolog ved Teknik og Miljø i Silkeborg Kommune

Hun var tirsdag ude for at undersøge vandet, og hun kunne se, at vandet var helt neongrønt af alger. Nu fraråder Silkeborg Kommune, at man bader i vandet i hvert fald frem til på tirsdag.

- I teorien kan det være livsfarligt, men der skal meget til. Man skal drikke rigtig meget af vandet, men det kan være farligt, siger Maibritt Langfeldt Sørensen.

- Jeg kan ikke være helt sikker på, at det er blågrønalger, men på den måde det ser ud, er jeg næsten sikker på det.

Hunde kan dø af at drikke vandet

Udover at fraråde borgere at bade i vandet, så fortæller biologen også, at man skal holde sin hund væk fra søen.

- Man skal holde hunde væk derfra, for hvis hunde drikker af vandet, kan det være rigtig farligt. Hunde har det jo med at drikke af vand i søer, så de får det direkte ned i maven, siger Maibritt Langfeldt Sørensen.

- Hvis en lille hund drikker af vandet, skal der ikke særlig meget til før, hunden risikerer at miste livet.

Vandet ved Thorsøbadet var tirsdag helt neongrønt af blågrønalger, og det kan i teorien være livsfarligt for mennesker og dyr. Foto: Silkeborg Kommune

Maibritt Langfeldt Sørensen har ikke været ude ved Thorsø siden i tirsdags, men hun fortæller, at der kan gå helt op til en måned, før de giftige alger er væk.

- Det kan være væk dagen efter, men der kan også gå en måned. Det afhænger af, hvor mange næringsstoffer der er til algerne og vejret. Hvis der er blæst, så plejer de tit at forsvinde, siger hun.

- Sol og stille vejr kan dog betyde, at de er der længe. Som vejret er nu, kan man nok godt gå ud fra, at de stadig er der.

På et døgn var det blevet meget værre – så det kan gå meget stærkt. Maibritt Langfeldt Sørensen, biolog ved Teknik og Miljø i Silkeborg Kommune

Maibritt Langfeldt Sørensen var allerede ude at kigge på søen mandag, hvor det ikke var slemt med alger. Men på kun et døgn var de giftige alger blomstret voldsomt op.

- Tirsdag fik vi en anmeldelse om, at det siden mandag var blevet slemt. På et døgn var det blevet meget værre – så det kan gå meget stærkt.

På tirsdag i næste uge kigger Silkeborg Kommune igen på Thorsø for at se, om det er blevet bedre.