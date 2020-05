95-årige Anna blaffer til byen: - Folk er så flinke

Det kan være svært at komme rundt i nærområdet eller ind til byen, når man bor på landet uden bil og busforbindelse. Men den begrænsning tager 95-årige Anna Larsen ikke så tungt.

Nærmere tværtimod. For ifølge hende findes der ikke noget mere naturligt end at blaffe sig til et lift.

- Når jeg skal ind til byen for at handle og sådan, så tager jeg den på tommelfingeren, siger Anna Larsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun bor i Gylling og har i mange år taget den faste tur til Horsens for at passe sin antikbutik i midtbyen. Men da hun for år tilbage ikke længere kunne køre på sin scooter, måtte hun finde en anden løsning. Busser på strækningen var der ingen af.

- Jeg har ikke brugt scooteren i et stykke tid, for jeg har fået nogle piller, og de er ikke så gode, når man skal køre scooter, siger hun.

Jeg har ikke været ude for noget. Folk har været flinke. Så der er ikke andet end at bruge tommelfingeren. Anna Larsen, Gylling

Derfor er det i stedet frem med tomlen og og gåpåmodet. Lige uden for bygrænsen til Gylling har hun derfor fast blaffested:

- Det længste, jeg har stået, var et kvarters tid. Det er selvfølgelig heller ikke så rart om vinteren.

Anna Larsen har i mange år drevet butik med antikviteter i blandt andet Låsby og Horsens. Nu åbner hun en ny butik i sit hjem i Gylling.

I mellemtiden har Anna Larsen dog valgt at flytte sin antikbutik til hjemmet i Gylling, men blafferturene fortsætter hun med:

- Jeg synes, det er positivt det meste. Jeg har ikke været ude for noget. Folk er så flinke. Så der er ikke andet, end at bruge tommelfingeren, siger den 95-årige.

I Odder Kommune vil man gerne give bedre muligheder for blaffere som 95-årige Anna Larsen. Derfor har de søgt om muligheden for at få opsat såkaldte blafferstoppesteder, som det eksempelvis er set i nabokommunen Skanderborg.

Tomlen er Anna Larsens foretrukne rejsemiddel.

Men Vejdirektoratet har sagt nej til at opsætte flere blafferstoppesteder. Og det er Vejdirektoratet, der skal give tilladelsen til at sætte vejskilte op. Begrundelsen lyder:

- Vejdirektoratet oplyser, at der ikke gives yderligere dispensationer til opsætning af skiltet ’Blafferstoppested’ (eller lignende skiltning) langs offentlige veje(...). Det oplyses, at der er mange trafikale hensyn, som skal overvejes i forbindelse med etablering af et blafferpunkt.

Jeg kan godt lide tanken om, at vi er opmærksomme på at hjælpe hinanden, men også række frem og bede om hjælpen. Martin Mikkelsen, byrådsmedlem, Kons.

I Odder giver man dog ikke op så let. Derfor er Konservatives Martin Mikkelsen kommet på en idé, hvor man kan omgå reglerne fra vejdirektoratet: Blafferbænke.

- Min oplevelse er, at jeg tit opdager blafferne for sent, men hvis man ved, der er et fast sted, folk står, så kan man indstille sig på det, før man kommer derhen, siger byrådsmedlem Martin Mikkelsen (Kons.) til TV2 ØSTJYLLAND.

Reglerne for at sætte bænke op langs offentlig vej er nemlig mindre restriktive sammenlignet med skiltning.

- Det er en smertefri ting at samle folk op, hvis man allerede er ude at køre. Og så er det oplagt til at starte samtaler og styrke sammenhængskraften, at vi møder nogle andre end dem, vi normalt omgås, siger Martin Mikkelsen (Kons.) til TV2 ØSTJYLLAND.

Kommunens driftafdeling har allerede stillet fem bænke til rådighed, som vil koste i omegnen af 6000 kroner at istandsætte. Belutningen ligger nu hos Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, som mener, de penge godt kan findes.

- Der er allerede samkørselskultur i dag, og det kunne være spændende, hvis vi kunne understøtte og udvikle den kultur meget mere. Og så kan jeg godt lide tanken om, at vi er opmærksomme på at hjælpe hinanden, men også række frem og bede om hjælpen, siger Martin Mikkelsen.

Alt afhængigt af, hvor det bliver besluttet at placere bænkene, så er den 95-årige blaffer positiv over for den mulighed:

- Det ville være meget godt, hvis altså der kommer en herude, hvor jeg bor, siger hun.