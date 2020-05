Virtuelle vagter skal sikre, at fodboldfans ikke smider tøjet

I aften klokken 19 møder AGF og Randers FC hinanden i den første superligakamp siden nedlukningen af Danmark.

Kampen bliver dog noget helt særligt, da der ikke må komme fysiske tilskuere til kampen.

Derfor kommer 10.000 tilskuere i stedet til at følge kampen virtuelt over videoplatformen Zoom fra den digitale tribune, som er blevet sat op på Ceres Park og Arenas tilskuerpladser.

Når 10.000 mennesker skal være samlet i et videomøde, så kan der jo godt være nogle, der kan finde på at overtræde reglerne. Søren Højlund Carlsen, kommunikationschef hos AGF

Det har også betydet, at AGF har måttet hyre ekstra personale til kampen, som skal sørge for, at der ikke er nogle digitale fodboldfans, som bliver lidt for begejstrede under kampen og glemmer reglerne under en fodboldkamp.

- Ligesom til almindelig kampe, skal der være styr på det. Når 10.000 mennesker skal være samlet i et videomøde, så kan der jo godt være nogle, der kan finde på at overtræde reglerne for eksempel ved vise noget af sin krop uden tøj på, siger kommunikationschef hos AGF, Søren Højlund Carlsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Alle skal have en god oplevelse, og derfor skal der bare være nogle, der sikrer at spillereglerne ikke bliver overtrådt.

Over 50 moderatorer kommer til at holde øje under kampen – blandt andet studerende fra sportsmanagement uddannelsen.

Sidst vi mødte Randers, var der en streaker – altså én, der løb ind på banen og viste noget, som han ikke skulle vise. Søren Højlund Carlsen, kommunikationschef hos AGF

God grund til forsigtighed

Det er bestemt heller ikke uden grund, at AGF kan være bekymret for, at nogle vilde fodboldfans slår sig lidt for meget løs under aftenens kamp mod Randers.

- Sidst vi mødte Randers, var der en streaker – altså én, der løb ind på banen og viste noget, som han ikke skulle vise, siger Søren Højlund Carlsen.

Udover den virtuelle stream af tilskuere til aftenens kamp, er falsk 'dåsejubel' og billeder af fans i pap på tribunerne også blandt Aarhus-klubbens nye tiltag. Foto: AGF

Det skete, selvom der til fysiske fodboldkampe står vagter rundt om hele banen for at forhindre det i at ske. Søren Højlund Carlsen fortæller, at den opgave er endnu sværere til et videomøde med 10.000 deltagere, så derfor er det nødvendigt med det ekstra mandskab.

- Det er noget mere avanceret med video. Vi ved, hvordan det kan fungere på nettet, hvor folk ikke altid kan finde ud af at opføre dig ordentligt. Der er selvfølgelig ekstra omkostninger ved det, men det gør vi gerne for den gode oplevelse, siger kommunikationschefen.

Vi skal møde Randers, og så er vi jo altid nervøse. Søren Højlund Carlsen, kommunikationschef hos AGF

Udover den virtuelle stream af tilskuere til aftenens kamp, er falsk 'dåsejubel' og billeder af fans i pap på tribunerne også blandt Aarhus-klubbens nye tiltag.

Der vil være tre skærme til aftenens kamp. Hovedskærmen, der står i midten, er 40 gange tre meter. Den er til hjemmebane fans. På hver sin side af hovedskærmen er der to mindre skærme til neutrale og udebanefans.

Stor international interesse

Den helt særlige afvikling af aftenens superligakamp har fået stor opmærksomhed i resten af verden.

- Jeg har aldrig snakket så meget i telefon med internationale medier. Alt fra Der Spiegel til New York Times til The Guardian har haft ringet. Der hviler mange øjne på os i aften , hvor vi også får besøg af tysk og brassilansk TV samt svensk radio, siger Søren Højlund Carlsen.

Hos AGF er de også af gode grunde ekstra spændte på aftenens kamp.

- Vi skal møde Randers, og så er vi jo altid nervøse. Men vi er sindssygt spændte og vi glæder os meget til i aften, siger Søren Højlund Carlsen.

Det skal nok gå, og jeg ved, at spillerne gør alt, hvad de kan, for at AGF får en sejr i aften. Søren Højlund Carlsen, kommunikationschef hos AGF

Han er dog ikke synderligt bekymret for, at noget går galt – selvom store dele af verden kommer til at følge med.

- Vi har forberedt os godt, og vi har arbejdet helt vildt med det de seneste uger. Så det skal nok gå, og jeg ved, at spillerne gør alt, hvad de kan, for at AGF får en sejr i aften.