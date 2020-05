Blodbanker stopper tests for antistoffer mod COVID-19

Den seneste leverance af testkittet Livzon fra Kina giver ikke giver nær så præcise svar på, hvorvidt man har antistoffer mod corona-virus eller ej. Og derfor er blodbankerne stoppet med at teste - i hvert fald for en tid. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Siden den 6. april er danske bloddonorer blevet testet for, hvorvidt de har haft COVID-19, når de alligevel blev tappet i blodbanken.

Men ikke længere.

Blodbankerne testede for sidste gang i fredags for antistoffer mod sygdommen, fordi de nye testkits fra Kina giver betydeligt mere usikre resultater end de, der hidtil er blevet anvendt.

Det stopper selvfølgelig vores bidrag til viden om mørketallet. Christian Erikstrup, professor og overlæge i Aarhus Universitets Hospitals blodbank

Således var testens følsomhed på 82 procent for de første testskits, og på kun 69 procent for de nye, forklarer professor Christian Erikstrup.

- Det siger noget om sandsynligheden for, at man rent faktisk får en positiv test, hvis man har haft COVID-19, siger Christian Erikstrup, professor og overlæge i Aarhus Universitets Hospitals blodbank, Region Midtjylland.

Dermed vil der - med de nye testkits - altså være 31 procents risiko for, at én, der har haft COVID-19, alligevel ville få et negativt testresultat.

Tests hjalp til at afdække mørketal

Hovedformålet med at teste for antistoffer har været at blive klogere på mørketallet for COVID-19 - altså hvor mange personer der har haft COVID-19.

- Det har hjulpet os til at blive klogere på, hvor mange der har haft COVID-19, hvorvidt vi er gået i retning af flokimmunitet, og hvad dødeligheden er for voksne under 70 år, siger professor Christian Erikstrup.

Det kan være relevant at begynde igen, når epidemien stiger. Og jeg siger ikke, at vi skal vente tre måneder, før vi begynder igen. Christian Erikstrup, professor og overlæge i Aarhus Universitets Hospitals blodbank

At man for nu stopper med at teste, vurderer han dog ikke vil få de store konsekvenser.

- Det stopper selvfølgelig vores bidrag til viden om mørketallet. Men når der er lav aktivitet i epidemien i øjeblikket, stiger mørketallet heller ret meget.

Blodbankens resultater fra den 3. maj viste, at det danske mørketal var på 2,4 procent. - Det er langt fra, at vi kan tale om flokimmunitet, siger professor Christian Erikstrup. Foto: Jonas Skovbjerg Fogh - Ritzau Scanpix

Kan begynde tests igen: Både billig og let måde at undersøge på

Han ser dog gerne, at testningen kommer på benene igen om nogle uger. Og det kan muligvis ske med testkits fra en anden leverandør.

- Det kan være relevant at begynde igen, når epidemien stiger. Og jeg siger ikke, at vi skal vente tre måneder, før vi begynder igen.

For tests af bloddonorer er en smart måde at blive klogere på ifølge professoren:

- Bloddonorer er virkelig godt egnede til at undersøge mørketallet på, for de kommer alligevel til os og får en nål i armen. Det er en let og billig måde at undersøge det på, og bloddonorer har vist, at de rigtigt gerne vil hjælpe os med det, siger professor Christian Erikstrup.

