12-årig pige afvist i bussen: Ville betale kontant

Flere passagerer har oplevet at blive afvist af buschaufføren, selvom de har mønter til en billet. På grund af corona-situationen har Midttrafik nemlig ikke taget imod kontanter siden 18. marts for at undgå smitte blandt deres chauffører.

Selvom langt de fleste i dag bruger rejsekort eller mobilbilletter, så er der stadig passagerer som køber en billet kontant i bussen. Den går bare ikke lige for tiden.

På grund af COVID-19 tager Midttrafik nemlig ikke imod kontanter i busserne. Det gik sidste mandag udover Karina Elkjær Hansens 12-årige datter.

Jeg blev lidt rystet og tænkte: ”Hvad pokker er nu det for noget?” Karina Elkjær Hansen, Allingåbro

- Buschaufføren afviser hende blankt og siger til hende, at man de sidste tre måneder ikke har kunnet betale med kontanter, siger Karina Elkjær Hansen fra Allingåbro til TV2 ØSTJYLLAND.

Datteren skulle med bussen sammen med en veninde, men da pigerne kun havde mønter til billetten, blev de afvist.

- Jeg blev lidt rystet og tænkte: ”Hvad pokker er nu det for noget?” Der plejer ikke at være nogle problemer, og hun sagde sågar lige penge. Så i min verden var problemet ikke så stor, siger Karina Elkjær Hansen.

Karina Elkjær Hansen forstår ikke, hvorfor hendes datter ikke måtte komme med bussen.

Samme oplevelse havde en 60-årig mand ifølge Ældresagen i Favrskov også i sidste uge. Han blev afvist på Hadsten Banegård, da han kun havde kontanter.

- Jeg tænker, det er en meget uværdig behandling af et menneske, der er svagt gående. I det hele taget er det en uværdig behandling, siger Hugo Strunge Frank, formand for Ældresagen i Favrskov.

Vi har talt med den ældre mand, der ikke ønsker at medvirke, men han fortæller, at han et par gange har fået lov at komme med gratis. Men den gik altså ikke i torsdags.

Randi Nørlem er en af buschaufførerne, der sidder i dilemmaet. Hun har ladet nogle børn eller ældre komme med bussen, hvis de ikke har haft andet end kontanter, og hvis de ikke er vant til at køre med bus.

På transportministerens opfordring

Debatten på TV2 ØSTJYLLAND’s Facebook-side har siden den historie været livlig. Mange skriver, at det ikke er lovligt at afvise kontanter som betalingsmiddel i Danmark.

Men sagen er en smule mere speget på grund af corona-situationen. Transportministeren har faktisk direkte opfordret busselskaberne til ikke at tage imod kontanter. Og det er den praksis Midttrafik følger.

Hvis kunden kommer første gang og kun har kontanter med, så kan kunden komme gratis med. Men hvis kunden kommer gentagne gange, så skal kunden afvises. Michael Steinberg, talsmand, Midttrafik

- Nu er det jo sådan, at alle skal betale for at rejse med bus og Letbanen. Her i coronasituationen har Transportministeren bedt om at Midttrafik og de øvrige trafikselskaber stopper for betjent salg i butikken, siger talsmand for Midttrafik, Michael Steinberg, til TV2 ØSTJYLLAND.

Lige nu er forbrugerombudsmanden i flere lignede sager ved at tage stilling til, om det er i orden at bruge Covid-19 som årsag til at nægte kontantbetaling.

Indtil det er afklaret har Midttrafik opfordret chaufførerne til at tage passagerer med gratis, hvis de vurderer, at kunden ikke har andre muligheder.

- Vi er godt klar over, at det er en svær situation for chaufførerne at være i i øjeblikket. Derfor har vi instrueret dem i at udvise konduite over for en kunde, der kommer første gang og gerne vil købe en billet med kontanter, siger Michael Steinberg.

Michael Steinberg erkender, at det kan være en svær balancegang for chaufførerne.

- Det er svært at sige helt præcist, hvor balancen ligger. Hvis kunden kommer første gang og kun har kontanter med, så kan kunden komme gratis med. Men hvis kunden kommer gentagne gange, så skal kunden afvises, siger han.

Brug andre metoder til billetkøb

Det er for at stoppe smittespredning, at trafikselskaberne afviser kunder med kontanter. Men alligevel mener Karina Elkjær Hansen, at det må kunne lade sig gøre.

De vil gerne undgå smitte blandt deres chauffører – er det ikke okay?

- Jo, helt sikkert. Men alle andre steder får man gummihandsker og håndsprit, og så kan man jo bede folk om at spritte hænderne af, inden de betaler med kontanter. Eller man kan bede chaufførerne have handsker på, siger Karina Elkjær Hansen.

Midttrafik opfordrer kunderne til at købe billet via andre digitale services eller bruge periodekort eller lignende. Derudover oplyser de, at det er et meget lille antal kunder, der fortsat ønsker at købe billet med kontanter.