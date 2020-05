Historisk mindesmærke skal flyttes: - Det er en skam og skørt

Bente Andersen og mindesmærket for Anders Nielsen, som hun gerne vil have, bliver i lokalområdet. Foto: Privatfoto

Et mindesmærke med en mindesten i midten har skabt debat i flere år. Mindestenen ved Svejstrup vest for Skanderborg har ligget det samme sted siden 1929.

Skanderborg Kommune har dog besluttet, at den skal rykkes til Vestermølle Museum, men nu vil en politiker og lokale have beslutningen omstødt.

- Jeg synes, det er meget forkert at flytte den fra den oprindelige placering. Man flytter jo heller ikke Jellingestenene ind til Vejle Musikteater for at få flere til at kigge på dem der, siger Birte M. Andersen (V) til TV2 ØSTJYLLAND.

Man flytter jo heller ikke Jellingestenene ind til Vejle Musikteater. Birte M. Andersen (V), byrådsmedlem i Skanderborg.

Mindestenen er til ære for Anders Nielsen, som var med til at udvikle Danmark fra et stillestående landbrugsland til et samfund i vækst og udvikling.

Derudover er han også manden bag Lurpak og med til at starte Andelsbanken - som i dag er en del af Nordea.

- For få mennesker kender historien om Anders Nielsen, og den bliver fortalt på Vestermølle, men man behøver jo ikke flytte mindestenen for at fortælle historien, siger Bente Andersen.

Læs også Festival aflyst: Nu er der alligevel godt nyt til gæsterne

Bente Andersen bor på Svejstrup Østergaard med sin mand Karl Ole Jokumsen. Den samme gård hvor Anders Nielsen boede for over 100 år siden.

- Han har jo virkelig gjort dansk landbrug til det, det er i dag, fortæller Bente Andersen.

Mindestenen for Anders Nielsen, som står ved Svejstrup og Bjedstrup. Foto: Bente Andersen

Anders Nielsen, som nogen kalder for andelsbevægelsens fader, var en gårdejer som levede fra 1859 til 1928. Efter hans død fik hans enke Kirstine Nielsen lavet en mindelund og mindesten til hans ære ved området.

Fjerner den fra sine rødder

Skanderborg Kommune har besluttet at flytte mindestenen for Anders Nielsen ved Svejstrup lidt over 10 kilometer hen til Vestermølle Museum i Skanderborg.

- Det er fordi, kommunen ikke vil betale for at vedligeholde området omkring stenen. Jeg synes, det er en skam, fortæller Bente Andersen.

Bente Andersen håber, at mindestenen vil blive på sin nuværende placering, så den kan være med til at huske og fortælle historien om Anders Nielsen for eftertiden. Foto: Privatfoto

Parret går op i lokalhistorien om den mand, som var drivkraften i grundlæggelsen af andelsbevægelsen i Danmark – og som stadig betyder meget for folk i området, fortæller hun.

- Man fjerner det fra rødderne. Det er ikke for vores skyld, vi er her jo så kort. Det er for lokalområdet og for egnen for eftertiden, siger Bente Andersen.

I dag er det en skændsel at se det derude. Jørgen Lund Christiansen, formand for Vestermølle.

Mindesmærket misligholdt i flere år

Området omkring mindestenen har været forsømt i flere år.

Mindeanlægget overlod Anders Nielsens enke, Kirstine, til det der dengang hed Dover Kommune i 1931 – som senere blev til Ry Kommune og nu er Skanderborg Kommune.

Udover 3.000 kroner så stod der skrevet i skødet, at mindeanlægget skal passes og plejes i al evighed, fortæller Jørgen Lund Christiansen, som er formand for Vestermølle Møllelaug.

- 30 år efter er hun væk. Og det er svært og krævende at vedligeholde området, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Jørgen Lund Christiansen er formand for Vestermølle Møllelaug.

I 1959 blev stenen flyttet ned fra et plateau og rykket 20 meter hen mod vejen, og anlægget blev ødelagt.

- I dag er det en skændsel at se det derude, fortæller Jørgen Lund Christiansen.

I flere år har Vestermølle Møllelaug arbejdet på at få mindeanlægget renoveret og tilbageført til den oprindelige form. I 2019 fik de opbakning og penge fra en række fonde og fem østjyske landboforeninger til at føre det ud i livet.

- Vi har penge til at sætte det hele i stand uden én kommunal krone, men så får vi afslag, fortæller Jørgen Lund Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Mindestenen ligger lige ud til Skanderborgvej. Foto: Google Maps

Skanderborg Kommune sagde nej. Blandt andet på grund af, at mindeanlægget ligger tæt op ad den trafikerede Skanderborgvej.

- I stedet for godkendelse, får vi at vide, at landzoneloven kræver en lokalplan – da anlægget ligger op ad en meget stærkt trafikeret vej, og der kommer ikke længere kun luntende en hestevogn forbi – ligesom i 1929, siger Jørgen Lund Christiansen.

I stedet foreslog Skanderborg Kommune at flytte mindestenen til Vestermølle, hvor der i forvejen er en udstilling om Anders Nielsen og det han stod for.

Hvis man kan finde de to nøgler til låsene, og dreje dem samtidig, så må de fjernes – og det må mindeanlægget også. Jørgen Lund Christiansen, formand for Vestermølle.

To nøgler som kan åbne porten

Selvom der i deklarationen om mindestenen står, at det skal blive stående 'for stedse', så havde enken Kristine Nielsen også åbnet for en fremtidig flytning af mindeanlægget, fortæller formanden for Vestermølle Møllelaug.

- Kirstine Nielsen havde set, at samfundet ville udvikle sig, og havde selv oplevet det igennem de sidste 50 år dengang, fortæller Jørgen Lund Christiansen.

Læs også Borgerservice genåbner med tidsbestilling: - Alt er booket i dag

Derfor blev der sat to låse på porten ind til mindeanlægget, som ikke måtte fjernes – medmindre:

- Hvis man kan finde de to nøgler til låsene, og dreje dem samtidig, så må de fjernes – og det må mindeanlægget også, fortæller Jørgen Lund Christiansen, at der står skrevet.

Ifølge Jørgen Lund Christiansen så kan mindestenen flyttes, hvis ejerne af de to nøgler til låsene siger god for det. Foto: Google Maps

'Vil ligge bedre på Vestermølle'

Hvis dem som er i besiddelse af nøglerne, siger god for det, så kan det lade sig gøre, mener Jørgen Lund Christiansen.

Den ene nøgle blev givet til Andelsudvalget, som blev til Danske Andelsselskaber og som i dag er integreret i Landbrug og Fødevarer.

Læs også Kommune rådede borgere til forkert type lån: Nu ændrer de praksis

Den anden nøgle givet til efterkommere af Anders og Kirstine Nielsen, fortæller Jørgen Lund Christiansen.

- Familien har i dag sagt, at de ikke har noget imod, at det bliver flyttet – og at det vil ligge bedre på Vestermølle.

Familien har i dag sagt, at de ikke har noget imod, at det bliver flyttet – og at det vil ligge bedre på Vestermølle. Jørgen Lund Christiansen, formand for Vestermølle.

Jørgen Lund Christiansen har forståelse for, at nogle har vemod mod det – men han mener stadig, at det er den bedste løsning.

Landbrug & Fødevarer finder det også i Anders' og Kirstines ånd at flytte anlægget og få det vedligeholdt på Vestermølle, som årligt besøges af 125.000 gæster.

Læs også Historisk bygning må lade livet - bliver ikke genopført alligevel

Politiker vil have beslutning omstødt

Indtil nu har hele sagen ikke været behandlet politisk i Skanderborg Byråd, men kun administrativt.

Kommunen har fået tilladelse fra Fredningsnævnet til at flytte mindestenen til Vestermølle, men nu har Birte M. Andersen (V) fået beslutningen på dagsordenen til byrådsmødet onsdag aften.

- Det er forkert at flytte rundt på mindestenen, som er placeret i kulturlandskabet. Han havde sin gang i det område og ligger begravet på Dover Kirkegård, siger Birte M. Andersen (V) til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er forkert at flytte rundt på en mindesten, som er placeret i det område, hvor Anders Nielsen havde sit virke. Birte M. Andersen (V), byrådsmedlem i Skanderborg.

Samtidig stiller hun sig tvivlende over for, at de to nøgler – juridisk, er nok til at give tilladelse til at flytte mindestenen.

Birte M. Andersen (V) mener ikke, at kommunen har vedligeholdt mindesmærke, som de er forpligtet til ifølge hende.

Kommunen har forsømt mindesmærker

Hun mener, at det står klart i skødet, at det skal stå der til evig tid – og at det er kommunens ansvar, at vedligeholde det.

- Skødet siger, at det var enkens ønske, at anlægget ligger, hvor det ligger, og det bliver vedligeholdt, siger Birte M. Andersen.

Jeg synes, at vi som kommune har forsømt vores mindesmærker – men det kan vi jo gøre noget ved. Birte M. Andersen,

Derfor mener hun, at kommunen skal lade mindestenen blive og sørge for at vedligeholde anlægget til ære for Anders Nielsen.

- Jeg synes, at vi som kommune har forsømt vores mindesmærker – men det kan vi jo gøre noget ved, siger Birte M. Andersen til TV2 ØSTJYLLAND.