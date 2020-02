Tre østjyder er med i X Factor: Mød dem her

'X Factor' 2020 begyndte med hundredvis af auditions, og nu er den sidste udskillelse før de kommende liveshows overstået.

Ankerstjerne, Oh Land og Blachman har alle udvalgt de tre deltagere, de tror mest på. I alt er der 14 deltagere med, og tre af dem er fra Østjylland.

Herunder kan du læse om alle live-deltagere i årets 'X Factor'.

"Vi kan give Danmark noget nyt," lyder det fra Sway, der er Ankerstjernes gruppe. Foto: Lasse Lagoni / TV2

De havde aldrig mødt hinanden før. Nu er de det girlband, Ankerstjerne drømte om at sammensætte. Sway består af:

15-årige Tiffany Kunstmann Andrews, der bor i Aarhus og går på HF i Viborg.

16-årige Roya Attaei, der er født i Afghanistan, men i dag bor i Kalundborg, hvor hun går i 1.G.

17-årige Miriam Larsen, der bor i Ringsted og er i gang med sit første år på HF.

18-årige Camilla Alrøe Okotie, der bor i Fredericia og går i 3.G.

- Vi kan give Danmark noget nyt og noget, der er brug for, lyder det fra gruppen, og det er Ankerstjerne enig i.

- Der kan ikke blive noget liveshow uden jer, lød det fra dommeren, da han sendte gruppen videre fra bootcampen.

Magnus & Aksel er én af Ankerstjernes grupper. Foto: Lasse Lagoni / TV2

De to 19-årige solister Magnus Lasse Petersen og Aksel Skoldaa Kempf blev begge sendt ud af 'X Factor' til 5 Chair Challenge.

Men Ankerstjerne bragte dem tilbage som en gruppe.

Læs også Magnus åbner op om X Factor: - Blachman kunne ikke lide mig

- I er på en eller anden måde skabt for hinanden, understregede han efter at have hørt dem synge sammen.

Selv er de to fyre også meget glade for resultatet. Faktisk jokede de allerede med at danne et band, da de mødtes på workshoppen forud for 5 Chair Challenge.

Derfor glæder de sig også til at stå i liveshows sammen.

- Til det punkt hvor vi er nået nu, så kan vi jo for fanden ikke engang undvære hinanden, sagde de på bootcampen.

Til daglig går Aksel i 3.G i Odense, mens Magnus bor i Silkeborg og bruger al sin tid på at skrive, øve og opsøge musikjobs på cafeer, værtshuse og til private fester.

"Vi vil gerne røre folk derude," lyder det fra Smokey Eyes, der er Ankerstjernes gruppe. Foto: Lasse Lagoni / TV2

Hun kommer fra Samsø, han fra Helsinge i Nordsjælland. Men for tre år siden mødtes 22-årige Cecilie Wøldike Nielsen og 23-årige Morten Bomholdt Skovlund Hansen på en musikskole i Hillerød.

Da en lærer satte dem sammen, fandt de ud af, at de klikkede, og herfra er de blevet hinandens bedste venner.

Læs også Hun gik rundt med åben ryg i 60 dage: Nu skal Julie skæres i for sidste gang

Efter at have sunget sammen i en måned, meldte de sig til 'X Factor' som Smokey Eyes.

- Vi vil gerne røre folk derude og nå ud til nogle mennesker, som måske kan føle sig lidt anderledes og lære dem at have det fedt med det, siger duoen.

Alma Agger er en af Blachmans solist under 23. Foto: Lasse Lagoni / TV 2

20-årige Alma Agger er født på Christianshavn i København, og her bor hun stadig.

Hun færdiggjorde gymnasiet i sommer og bruger til daglig sit sabbatår på arbejdet som tjener i Operaen.

Hun har fået sangundervisning, siden hun var 11 år og har da også flere gange overvejet at stille op i 'X Factor'. I år tog hun en impulsiv beslutning og gjorde det.

Læs også Diagnosen gjorde hans liv svært – nu mærker 19-årige 'X Factor'-Magnus endelig succes

På vejen til liveshows har Alma fået en hård opsang fra Blachman. Det skete til 5 Chair Challenge. Men da han sendte hende videre fra bootcampen, kom der en indrømmelse:

- Jeg synes, du er for vild. Jeg prøver hele tiden at være lidt negativ. Men hold kæft, det er der overhovedet ikke nogen grund til. Du har virkelig musikken i dig, sagde han.

"Du er sæsonens overraskelse," siger Blachman om Emil Wismann. Foto: Lasse Lagoni / TV 2

21-årige Emil Wismann er uddannet datatekniker og arbejder som softwareudvikler hos Danfoss.

Han er født på Fyn, men flyttede til Sønderborg i 2015, og siden har han brugt mange weekender på den lokale karaokebar.

Han elsker nemlig at optræde og bevæger sig på en måde, der har imponeret Thomas Blachman til både audition og 5 Chair Challenge.

Læs også Han leverede aftenens bedste øjeblik og blev sendt hjem - nu forklarer Blachman

Dommeren lagde heller ikke skjul på, at det er Emils frie bevægelser, som har givet ham en plads i liveshows.

- Du er denne sæsons overraskelse. (...) Fordi du har lært mig noget, som er så fundamentalt, skal vi føre det til dørs, udvikle det, gå amok med det. Vi skal vise Danmark, at Danmark også har en krop, lød dommerens begrundelse.

"Du er virkelig en sej type," siger Blachmann om Mathilde Caffey Foto: Lasse Lagoni / TV 2

15-årige Mathilde Caffey kommer fra Aalestrup i Nordjylland, hvor hun går i 9. klasse.

Hun har altid haft svært ved at finde et sted, hun føler, hun passer ind, og har derfor også skiftet skole flere gange.

Men 'X Factor' har Mathilde set, siden hun var fem år gammel. Programmet var grunden til, at hun overhovedet begyndte at synge.

Læs også Mette søger frivillige til at hente brugte deodorantkugler

Og da hun meldte sig til, var det blandt andet, fordi hun ville vise én ting.

- Det kan godt være, at jeg ikke er god til matematik og dansk, men jeg kan satme synge, siger hun.

Den mening deler Blachman. Han ser hende som en "virkelig sej type".

- Du præsenterer os for en ting, som er meget din ting. Det tror jeg alle, der har hørt dig synge, er overbevist om, sagde han på bootcampen.

"Du har så meget på hjerte," siger Oh Land om Kaspar "Kali" Andersen. Foto: Lasse Lagoni / TV 2

34-årige Kaspar Andersen går under kunstnernavnet Kali.

Han er fra Helsingør, men bor i dag i Holte og arbejder som renovationsarbejder.

Hele vejen gennem 'X Factor' har han rappet sine egne sange, som kredser om hans turbulente fortid, der er præget af mange års misbrug og vold.

Læs også Optiker advarer: Farvede kontaktlinser til fastelavn kan skade synet

I dag har han været ædru og stoffri i snart to år. Og nu er han klar til at give sin musik en chance. For er der én ting, han har brændt for gennem hele sit turbulente liv, er det hiphop.

Oh Land sendte ham videre i 'X Factor' med ordene.

- Du har så meget på hjerte, og du er så klar på at dele det. Det er der rigtig mange, der kan lære af, og det er der rigtig mange, der vil blive rørt af.

"Du er indbegrebet af X Factor," siger Oh Land om Ilona Mihaela Artene. Foto: Lasse Lagoni / TV 2

24-årige Ilona Mihaela Artene flyttede til Danmark for 11 år siden. I øjeblikket bor Ilona i Vester Hornum i Nordjylland, hvor hun har arbejdet midlertidigt som tjener.

Oprindeligt kommer hun fra Rumænien – og med sig tog hun drømmen om at blive en kæmpe stjerne.

Hun valgte at give musikken en ægte chance for to år siden, hvor hun droppede ud af den erhversøkonomi-uddannelse, hun var i gang med.

Målet er i dag at komme til at leve af hendes store passion, og går det ikke, overvejer hun at tage en musisk uddannelse.

Hele vejen gennem 'X Factor' har Ilona imponeret dommerne.

- Du er indbegrebet af 'X Factor', sagde Oh Land, da hun sendte hende videre til liveshows.

"Du overhalede de andre indenom," siger Oh Land om Nicklas Mietke. Foto: Lasse Lagoni / TV 2

23-årige Nicklas Mietke er født og opvokset på Amager.

Her bruger han hverdagen på at sælge reservedele til fly, men samtidig har han en drøm om at lave musik.

Siden 2016 har han uploadet videoer, primært af covernumre, på Youtube.

Læs også Liv skal være forælder for tredje gang - men denne gang er hun far

I 'X Factor' lagde Oh Land ud med at give Nicklas et nej til hans audition, men både til 5 Chair Challenge og bootcampen var dommeren meget imponeret.

- Jeg synes, du er blevet bedre og bedre hver eneste gang, jeg har set dig. Du er virkelig eksemplet på, når en underdog overhaler de andre indenom, sagde hun som begrundelse for at tage ham med til liveshows.

Du kan se det første liveshow i 'X Factor' fredag klokken 20 på TV 2 og TV 2 PLAY.