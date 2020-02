Magnus åbner op om X Factor: - Blachman kunne ikke lide mig

- Han peakede der. Jeg synes ikke, man skal bruge sit liv på at reproducere et peak, man har haft.

Sådan lød det fra X Factors berømte og berygtede dommer Thomas Blachman, efter at han i fredags sendte Magnus Lasse Petersen ud af programmet og hjem til Silkeborg.

Den 19-årige sanger og guitarist var en yndling blandt tv-seere, og det kom bag på mange, at han ikke fik en stol i den såkaldte 5 Chair Challenge.

Thomas Blachman har i flere end 10 sæsoner fungeret som (nådesløs) dommer i X Factor, der for nylig flyttede fra DR til TV2. Foto: Niels Christian Vilmann - Ritzau Scanpix

Ikke varme følelser

Den unge silkeborgenser bærer ikke nag til Thomas Blachman, og det kom heller ikke helt bag på ham, at 5 Chair Challenge blev den foreløbige endestation.

Under workshoppen fik Magnus Lasse Petersen det indtryk, at den 56-årige jazzmusiker og producer ikke var lun på ham.

- Det virkede ikke som om, at Blachmann var så vild med mig til workshoppen. Han er ikke fan af den stil, jeg har. Min karakter. Jeg tror ikke, han kunne lide mig som musiker. Jeg er meget countrymusiker, og jeg tror ikke, det er det, han har lyst til at arbejde med i et halvt år, siger Magnus Lasse Petersen.

Magnus Lasse Petersen sang en af sine egne sange, da han optrådte til 5 Chair Challenge. Foto: TV2

Han beskriver Thomas Blachman som "sød nok". Han fortæller også, at Blachman ikke rigtig snakkede med de unge sangtalenter under workshoppen.

- Han virker ekstremt intelligent. Jeg kan godt forstå den vision, han har, og han tog fem rigtig gode sangere med, siger Magnus Lasse Petersen til TV ØSTJYLLAND.

Sangcoach uenig med Blachman

Thomas Blachman sendte som nævnt Magnus Lasse Petersen ud af X Factor, fordi han mente, at den unge sanger havde peaket - eller toppet.

Den vurdering køber vocal coach og sangunderviser på Dansk Talentakademi, Troels Nordal Mørkenborg, ikke.

Han har nærlyttet de to optrædener, Magnus Lasse Petersen gav i den store tv-produktion på TV2.

- Der er mere potentiale i ham end det, han viser. At mene, at man som 19-årig har peaket og ikke kan udvikle sig mere, er jeg uenig i, siger Troels Nordal Mørkenborg til TV2 ØSTJYLLAND.

Magnus har nogle dårlige vaner, men dem kan der gøres noget ved, lyder det fra sangcoach Troels Nordal Mørkenborg. Foto: Privat

Ifølge Troels Nordal Mørkenborg har Magnus Lasse Petersen en god musikalitet og et godt udtryk. Der er også en del teknik, der kan forbedres, lyder det.

- Han har nogle dårlige vaner som sanger. Han bruger blandt andet ikke sin vejrtrækning og dermed sin støtte korrekt. Han synger også med meget luft på stemmen, og det bliver ukontrollerbart, når han synger med megen volumen, siger Troels Nordal Mørkenborg til TV2 ØSTJYLLAND.

At dele sin musik

Men det er netop den slags ting, Magnus Lasse Petersen kan arbejde med, hvis han har de rigtige folk omkring sig, lyder det fra sang-coachen.

Ankerstjerne (tv.), Oh Land og Thomas Blachman udgør dommertrioen i årets udgave af X Factor. Foto: Ritzau - Scanpix

Det har, uanset resultatet af 5 Chair Challenge, været en stor oplevelse for teenageren at være med i X Factor.

- Det var helt fantastisk at få lov til at dele sin musik med hele Danmark. Det var også en hård og ekstremt spændende oplevelse. Der var mange bekymringer. Man er i tvivl, om folk kan lide en.

Den store opmærksomhed, der er fulgt med Magnus Lasse Petersens medvirken i programmet, har kastet en del jobtilbud af sig.

- Jeg har spillet jobs i to år, men det har været værtshuse, caféer og bryllupper, og jeg skabte selv de jobs. Nu er der kommet rigtig mange forespørgsler. Det har været virkelig, virkelig dejligt, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Det var en rørt mor, der sammen med Sofie Linde så og hørte Magnus' audition.

Måske ikke slut

Magnus Lasse Petersen har dog ikke været ude at spille de seneste mange måneder, fordi han har koncentreret sig om X Factor.

Det er da heller ikke 100 procent sikkert, at silkeborgenseren med den rå og følsomme stemme er helt ude af X Factor.

På fredag kan seerne følge med, når rapper og producer Ankerstjerne vælger og fravælger deltagere ved 5 Chair Challenge. Han har fået tildelt grupperne og har mulighed for at give nogle af de unge deltagere en chance til.

Magnus, er du helt ude af X Factor?

- Det kan jeg ikke snakke om. Det kan jeg ikke kommentere. Jeg kan ikke fortælle dig noget om resten af forløbet, men det gik ekstremt godt til 5 Chair Challenge.

Er det her sidste gang, Magnus Lasse Petersen står på en scene i forbindelse med årets X Factor? Foto: TV2

Helt ind i hjertet

Fredagens udgave af X Factor vil vise, om Magnus Lasse Petersen er endegyldigt ude af programmet, eller om han bliver del af en gruppe.

Uanset hvad vil musikken også fremover spille en stor rolle i hans liv.

- Jeg har spillet musik hver dag, siden jeg var 8 år. Jeg elsker musik helt ind i hjertet, og jeg har valgt at fokusere på den, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Magnus Lasse Petersen bor til daglig hos sin far, som han beskriver som "en kæmpe indflydelse i forhold til musikken".

