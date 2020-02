Lys forude for patienter og ansatte på AUH: - Det er der brug for

Det er en kæmpe lettelse for de ansatte på AUH, at der ikke skal spares længere.

- Det er jeg glad for, og det sætter jeg stor pris på, siger sygeplejerske Alberte Kristensen.

Her har man det sidste år kæmpet for at følge med.

- Vi har løbet stærkere, og vi har prøvet ikke at lade os påvirke af det, fortæller hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Hjertepatient Vibeke Ladefoged Johansson er hvert år indlagt på Aarhus Universitetshospital.

Hun har mærket, at de ansatte har været meget presset, og ser nu frem til, at de forhåbentlig får mere luft og overskud.

- Det er godt, hvis de har været det værste igennem, siger hun.

Hjertepatient Vibeke Ladefoged Johansson ser frem til, at de ansatte måske kan få mere overskud og ikke skal løbe så hurtigt.

Har opfyldt sparekrav

Aarhus Universitetshospital har kæmpet hårdt for at nå et sparekrav på 150 millioner i 2019. Ifølge et nyt regnskab ser det ud til at være lykkedes.

- Vi nåede målet i den aftale, vi lavede sidste år med regionen om en besparelse på 150 millioner kroner. Det betyder, vi begynder året uden udsigter til besparelser, siger hospitalsdirektør Poul Blaabjerg til T2 ØSTJYLLAND.

Det nye Aarhus Universitetshospital i Skejby stod over for store besparelser i foråret 2019, hvor der skulle spares 425 millioner kroner de næste fire år blandt andet på grund af ekstra flytteomkostninger.

Nogle hårde år

I september 2019 kom en økonomiaftale på plads mellem regeringen og Danske Regioner.

Her fik Aarhus Universitetshospital tilført et engangsbeløb på 100 millioner kroner, samtidig med et løft til alle landets sygehuse på 1,5 milliarder kroner – så sparekravet endte på 150 millioner kroner i 2019 for Aarhus Universitetshospital.

Det har været nogle hårde år for medarbejderne. Der har været forskellige sparerunder. Og vi har været i gang med en stor flytning. Det har ramt arbejdsmiljøet hårdt. Poul Blaabjerg, hospitalsdirektør.

- Det har været nogle hårde år for medarbejderne. Der har været forskellige sparerunder. Og vi har været i gang med en stor flytning. Det har ramt arbejdsmiljøet hårdt, siger Poul Blaabjerg.

Poul Blaabjerg skal for første gang prøve ikke længere at tænke i besparelser. Foto: Nicky Bonne

Skal prøve noget helt nyt

Nu går de ansatte med Poul Blaabjerg i spidsen ind i 2020 i en helt ny situation. De skal for første gang i mange år ikke spare penge.

Jeg har været i butikken i to og et halvt år, og jeg har aldrig prøvet det før. Poul Blaabjerg, hospitalsdirektør.

- Jeg har været i butikken i to og et halvt år, og jeg har aldrig prøvet det før, siger Poul Blaabjerg.

Han kan ikke fortælle, hvilke områder som skal have et løft.

- Det kan jeg ikke, men vi skal arbejde på en retning, som udvikler hospitalet. Det bliver en lang proces over flere år at finde ud af, hvordan hospitalet skal se ud i fremtiden. Der er rigtig mange mennesker, der skal involveres i den diskussion, siger hospitalsdirektøren.

I maj 2019 blev der dannet en menneskekæde rundt om AUH i protest mod besparelserne.

I forhold til de tidligere aflyste operationer, så kommer det på et niveau, som de lå inden alle besparelserne.

- Det kommer vi til at levere på. Vi får et højere kapacitetsniveau, så vi kommer til at kunne styre det bedre. Antallet af aflysninger kommer til at være, hvad det var før (før besparelserne red.) – eller bedre.

Skal mærke det, før vi tror på det

Poul Blaabjerg kan ikke love, at der ikke vil komme besparelser i løbet af året.

- Der kan selvfølgelig ske alt muligt i løbet af et år. Men lige nu er der intet, der peger på, at vi ikke kan levere, siger Poul Blaabjerg.

Vi har alle sammen en frygt for, at det ikke holder. Kan det nu også passe. Vi har brug for at mærke det her og se det i virkeligheden, før vi tør tro på det. Alberte Kristensen, sygeplejerske.

Sygeplejerske Alberte Kristensen og kollegaerne har lidt svært ved at tro på, at det virkelig passer.

- Vi har alle sammen en frygt for, at det ikke holder. Kan det nu også passe. Vi har brug for at mærke det her og se det i virkeligheden, før vi tør tro på det.

Det samme gør Alberte Kristensen

- Det sætter jeg stor pris på. For det er der brug for og det er patienterne, som er vigtigst for os, siger sygeplejersken.