Her er de mest populære babynavne i Østjylland

Vi vil gerne have, at vores børn hedder unikke, internationale navne, der har en god lyd.

Sådan siger navneforsker Birgit Eggert fra Københavns Universitet til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er blandt andet også derfor, at Emma og William efter mange år stadigvæk ligger i toppen af navnelisten. Især William er overraskende populært blandt danskerne og østjyderne.

- Det er nyt, at et navn ligger så længe i top, siger Birgit Eggert til TV2 ØSTJYLLAND.

Det passer dog meget godt til tendensen i tiden.

- Det har mange af de kvaliteter, forældre søger i navne i dag. Man kan godt lide navne, der starter med wi/vi, har L’er i navnet og har vokaler, der ligger op af hinanden, og så er det internationalt, siger Birgit Eggert.

Sofie Linde og Joakim Ingversens datter hedder Trine, og det er meget atypisk for tiden, da mange vælger navne som oldeforældregenerationen hed. Foto: Ritzau Scanpix

Ida var det mest populære pigenavn i første halvår af 2018, men det er nu rykket ned på en 11. plads og har overgivet pladsen til Emma. Og det overrasker navneforskeren, at et navn springer så langt ned på listen.

Det kan dog være, fordi færre kommer til at hedde det samme, og så skal der ikke så meget til, før et navn hopper op og ned på listen. Og generelt hedder færre det samme.

Man navngiver ikke så meget efter at passe ind. Birgit Eggert, navneforsker, Københavns Universitet

- I 1985, da man begyndte at lave navnelisten, hed lidt over fire procent det hyppigste navn. Og i dag er det omkring to procent, siger Birgit Eggert og tilføjer, at man måske var mere traditionsbundne tidligere.

- Man navngiver ikke så meget efter at passe ind. Det er det, forældre gør, ved at give børn meget unikke navne. Der bliver måske lagt mere mærke til dem, hvis de har et specielt navn.

Molly, Holly og Birk

Birgit Eggert ser ikke nogen særligt østjyske tendenser, men hun kan se flere på landsplan.

Flere vælger internationale navne, måske fordi folk færdes mere udenlandsk end man gjorde for 50 år siden, lyder buddet fra navneforskeren. Foto: Ritzau / Scanpix

- Længe har det været sådan, at pigenavne er tostavede og ender på a eller e, men efterhånden er der flere varianter, for eksempel Agnes og Ellen og Astrid. De har vist sig de seneste år. Og så er pigenavne, der ender på ie og y, for eksempel Ellie, Holly og Molly, på vej op på listen.

- Når det kommer til drengenavne vælger flere enstavelsesnavne som Birk, Nohr og Storm, fortæller hun.

Christina Aguilera var populær blandt forældregenerationen i dag, men hendes navn var der kun 1 i Østjylland, der fik sidste år.

Der er også navne som Åse, Christina og Martin, som nærmest ingen kalder deres børn for tiden, men de kan sagtens komme igen. Dog har et navn som Åse det svært, da det indeholder å, og flere vælger internationale navne.

- Man plejer at sige, at navne kommer tilbage hver tredje generation. Børnene får navne, der blev brugt i deres oldeforældres tid. Det passer også meget godt med, hvornår Viggo var meget brugt, som ligger nummer 10 på listen over de mest populære navne i Østjylland i første halvår af 2019.

Nogle holder altid

Der er også nogle, der vælger navne, fordi de har set et navn i fjernsynet som lød godt, for eksempel blev Saga populært efter DRs tv-serie Broen, og også navnene fra den norske tv-serie SKAM er populære.

Saga blev spillet af skuespiller Sofia Helin, som ses på billedet her sammen med andre skuespillere fra Broen. Foto: Ritzau Scanpix

- Vilde stormer fremad. Det er ikke det nemmeste at hedde på dansk, fordi man skal sige det på norsk, men sådan er det jo med mange navne - at man skal forklare, hvordan de skal udtales, siger Birgit Eggert.

Én person har kaldt sit barn Umut. Umut Sakarya deltog sidste år i Vild med dans på TV2, men blev for alvor kendt efter DR-programmet 'Tyrkersvin.' Foto: Ritzau Scanpix

Der er dog også navne, som aldrig går af mode. Det er for eksempel kongenavne som Frederik og Christian og pigenavne som Marie/Maria og Anne/Anna.

OBS: Ifølge navneforskeren kan man ikke sammenligne den østjyske liste med den landsdækkende, da navne med forskellige stavemåder er lagt sammen i den landsdækkende men ikke den østjyske.

Top 50 drengenavne - 1. halvår 2019 i Østjylland WILLIAM ALFRED EMIL OLIVER NOAH ELIAS MAGNUS ANTON FREDERIK VIGGO AUGUST VALDEMAR OSCAR AKSEL ARTHUR MALTHE HUGO OTTO ADAM ASGER FELIX KARL ANKER LAUGE ALBERT ELLIOT OSKAR PELLE ALEXANDER THEO CARL NOHR BENJAMIN ERIK LIAM MAGNE MARIUS BJØRN JOHAN LUKAS SIGURD VICTOR STORM ASKE BIRK CHRISTIAN JONAS LUCAS MADS MALTE MIKKEL Kilde: Danmarks Statistik