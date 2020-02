Kommune fyrer ansatte: Vil have 69-årige Inge til at gøre arbejdet gratis

Inge Gleesborg Nielsen arbejder som frivillig på et aktivitetscenter i Syddjurs Kommune, og det er en beskæftigelse, hun værdsætter. Eller det har hun i hvert fald gjort indtil nu. For kommunen sparer på ældreområdet, de fyrer medarbejdere, og nu skal de frivillige udføre det arbejde, de afskedigede lavede - bare gratis, hvilket Inge Gleesborg Nielsen ikke vil finde sig i.

Strikkeklub, bankospil og træningsaktiviteter er bare nogle af de ting, Inge Gleesborg Nielsen er med til at arrangere som frivillig på Solbakken i Ebeltoft – et aktivitetscenter for ældre.

- Det er dejligt. Eller det har det i hvert fald været indtil nu, siger Inge Gleesborg Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun tøver, når det kommer til fremtiden, fordi Syddjurs Kommune vil have hende og de andre frivillige til at påtage sig flere opgaver.

Omtrent fem millioner kroner har kommunen besluttet, at der skal spares på ældreområdet. Det har betydet fyringer, og det rammer altså nu de frivillige.

- Vi har mange frivillige – også på andre områder – der organiserer sig selv, og det er det, vi gerne vil have, at de frivillige på ældreområdet også skal, siger borgmester i Syddjurs Kommune, Ole Bollesen (S), til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er mandag, og det betyder, at den står på krolf på aktivitetscentret Solbakken i Ebeltoft. Den slags aktiviteter vil Inge Gleesborg Nielsen hellere end gerne stå for. Men hun er modstander af, at de frivillige fremover også skal påtage sig en lang række administrative opgaver.

I praksis betyder det, at de frivillige på for eksempel Solbakken fremover skal organisere sig, som var de en forening. De skal altså selv holde styr på kontingenter, deltagere, regnskaber og referater. Altsammen opgaver, som kommunen indtil nu har taget sig af.

- Og det er der ingen af os, der vil, siger Inge Gleesborg Nielsen.

Med de administrative opgaver, som kommunen vil lægge over på blandt andre hendes skuldre, mener hun ikke længere, det kan karakteriseres som frivilligt arbejde.

Hun mener derimod, det er et udtryk for, at hun og de andre frivillige skal udføre gratis arbejde som erstatning for de medarbejdere, der er blevet sparet væk.

- Det er altid vores svage ældre, der bliver sparet på, og vi vil ikke blive ved med at finde os i det. Jeg synes, det er en uartighed uden lige. Og det tager fuldstændig gnisten fra os, som gør en stor frivillig indsats, siger Inge Gleesborg Nielsen.

Borgmester Ole Bollesen (S) ser dog anderledes på det.

- Jeg synes jo netop, at det bliver mere enkelt, hvis man selv kan iværksætte tingene, og man har pengene direkte, siger han.

Hos Ældre Sagen ser de ofte eksempler på, at frivillige føler sig pressede over at skulle påtage sig et stigende antal opgaver fra kommuner rundt omkring i landet.

- Det er jo altså ikke meningen, at kommunen bare skal smide opgaverne i hovedet på de frivillige. Det er ødelæggende for deres lyst og motivation, for de har jo meldt sig til noget helt andet, siger Lars Linderholm, der er underdirektør i Ældre Sagen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han mener tilmed, at det er et stigende problem.

- Det, jeg hører fra vores formænd rundt omkring i vores 215 afdelinger, er, at de oplever et større og større pres fra kommunerne for, at de skal påtage sig opgaver, som de er usikre på, hvorvidt egentlig er deres, siger underdirektøren.

Ældre Sagen råder de frivillige til at lade være med at påtage sig opgaven, hvis den frivillige føler, at den overskrider grænsen for, hvad der er frivilligt arbejde, og hvad der bør være en kommunal opgave.

Inge Gleesborg er dog ikke færdig med at være frivillig på aktivitetscentret, selvom hun frygter, at det ikke bliver det samme som før.

- Jeg kan ikke se, hvordan vi skal få det til at fungere, så vi kan få det lige så rart, som vi har haft det indtil nu. Vores brugere er lykkelige for at komme her, og vi beder bare om, at det må fortsætte siger hun.