Coronavirus: Signe kan ikke komme tilbage til sine studier i Kina

Egentlig skulle Signe Mikkelsen lige nu have rejst rundt i Vietnam sammen med to veninder, men nu sidder hun i stedet på sit gamle børneværelse i Tilst.

Forklaringen skal findes i, at de tre unge kvinder skulle flyve med SAS med stop i Beijing, og flyselskabet har aflyst alle afgange dertil den næste uges tid på grund af udbruddet af coronavirus.

Læs også Aarhusiansk apotek mærker frygten for virus - alle mundbind er udsolgt

Det er dog ikke kun en rejse, Signe Mikkelsen lige nu ser ud til at gå glip af på grund af coronavirussen. Efter Vietnam skulle hun nemlig tilbage til Kina, da hun er fuld gang med en master-uddannelse på UCAS i Beijing.

UCAS har meddelt, at semesterstart er udskudt på ubestemt tid, ligesom det er tilfældet på mange andre uddannelsesinstitutioner i Kina. Så nu er Signe Mikkelsen altså rykket hjem til sine forældre, indtil hun ved, om hun kan vende tilbage til Beijing og genoptage uddannelsen.

Læs også Politiker vil begrænse islam i skolen: - Politikere skal ikke blande sig

- Jeg håber, at det kun bliver udskudt lidt, og at vi kan få noget undervisning, så det ikke bliver alt for forsinket. Jeg håber bare, vi kan komme i gang, siger Signe Mikkelsen, der læser uddannelsen Master of Science and Neuroimaging, til TV2 ØSTJYLLAND.

Fordi Aarhus Universitets partnerskabsuniversiteter i Kina har udskudt studiestart, har man anbefalet de studerende, der skulle have været på udveksling i det coronavirus-ramte land dette semester, at blive hjemme og følge undervisningen i Aarhus i stedet.

Læs også Jonna og Jens fik firlinger: 11 år senere gik Jonna i sort

Den mulighed har Signe Mikkelsen dog ikke, fordi hendes uddannelse kun findes på universitetet i Kina.

- Så jeg ved ikke helt, hvad der skal ske endnu, men de arbejder på sagen, har vi fået at vide, siger hun.

Indtil hun ved, hvornår hun kan vende tilbage til forelæsningssalen, vil hun nyde at kunne være sammen med familien hjemme i Tilst og måske jagte varmen med veninderne i Sydeuropa frem for i Asien.