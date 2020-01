Studerende aflyser udveksling i Kina på grund af virusudbrud

31 studerende anbefales at følge undervisningen hjemme på Aarhus Universitet i stedet for at tage på udvekslingsophold i Kina. Årsagen er den nye coronavirus, som er i udbrud i landet. Foto: Axel Schütt/Jysk Fynske Medier/Ritzau Scanpix

Om lidt tager vi hul på februar, og det betyder semesterstart på rigtig mange uddannelser.

For 31 studerende på Aarhus Universitet skulle det nye semester have budt på en tur til Kina for at studere, men det bliver de nu opfordret til at droppe som følge af udbruddet af ny coronavirus i landet.

- Vores partneruniversiteter i Kina har meddelt, at de ikke er klar til at modtage studerende, og at semestret er udskudt på ubestemt tid, så derfor trækker vi i håndbremsen, siger Rikke Nielsen, der er international chef på Aarhus Universitet, til TV2 ØSTJYLLAND.

Aarhus Universitet anbefaler de studerende at blive hjemme og i stedet følge undervisningen i Aarhus.

- Ved at semestret i Kina er udskudt på ubestemt tid, er der risiko for, at de ikke kan nå at færdiggøre et helt semester, og så vil de komme bagud, siger universitetets internationale chef.

For at gennemføre et semester skal de studerende have 30 ECTS-point.

ECTS-pointsystemet forklaret ECTS er et fælles europæisk pointsystem, der gør det lettere for uddannelsesinstitutionerne i de forskellige lande at anerkende studerendes studier i et andet land. Hvert fag eller kursus tildeles et antal point, der er et udtryk for den arbejdsindsats, de studerende skal yde for at bestå. 60 ECTS-point svarer til arbejdsindsatsen for et helt studieår, mens 30 ECTS-point gives for et semester - altså et halvt år. Kilde: UddannelsesGuiden.

Rikke Nielsen ved ikke præcis, hvor mange studerende der vælger at blive hjemme og tage imod tilbuddet om at modtage undervisning på Aarhus Universitet i stedet, men hun har indtryk af, at det er størstedelen.

- Nogle overvejer dog at springe fra herhjemme, hvis semestret alligevel skulle starte op til tiden i Kina, siger hun.

Man kan normalt ikke bare springe fra igen, men den her situation kan være undtagelsen.

- Vi har valgt at udvise stor fleksibilitet, fordi det er lidt force majeure det her. Og vi synes selvfølgelig også, det er synd for de studerende, for de har helt sikkert glædet sig til at skulle til Kina, siger Rikke Nielsen.

På Aarhus Universitet er der semesterstart i denne uge eller i næste uge, afhængig af hvilken uddannelse der er tale om. Derfor har universitetet valgt at reagere nu fremfor at afvente situationen i Kina.

- Hvis vi ventede til om tre uger, så ville de ikke bare kunne at hoppe på undervisningen herhjemme, så det her er en måde at udvise rettidig omhu på, siger den internationale chef.