Politiker vil begrænse islam i skolen: - Politikere skal ikke blande sig

Frank Nørgaard fra DF i Randers mener, at det er et problem, at en lærer i fjerdeklasse har undervist sine elever i islam og at en dreng i klassen i den forbindelse viste sin muslimske bededragt frem.

Billedet af en dreng i en muslimsk bededragt på en lokal skoles facebook-side fik i sidste uge politiker Frank Nørgaard (DF) fra Randers op i det røde felt.

Læs også Politiker udskammede skole for dreng i bededragt - nu kommer der en moddemonstration

Han indkaldte derfor kommunens borgmester, udvalgsformand og lærerforening til et møde om undervisningen i islam i folkeskolen.

Det kom der ifølge ham selv ikke noget ud af, og derfor har han nu fået punktet på dagsordenen for byrådsmødet mandag aften.

Man bør både fortælle det positive og negative ved islam, men ikke i en fjerde klasse, hvor børnene ikke er modne eller store nok til at være kritiske. Frank Nørgaard, medlem af Randers Byråd, Dansk Folkeparti

- Man bør både fortælle det positive og negative ved islam, men ikke i en fjerde klasse, hvor børnene ikke er modne eller store nok til at være kritiske, siger Frank Nørgaard (DF).

Politikere skal ikke blande sig

Drengen i den muslimske bededragt går i fjerdeklasse på Nørrevangskolen i Randers, og det var i forbindelse med undervisning i religion, at han havde taget sin muslimske bededragt på, og fortalte om sin tro.

Og det er altså helt i orden, siger Steen Bundgaard (soc.dem.), der er formand for Skole- og uddannelsesudvalget i Randers Kommune.

Det skal vi som politikere overhovedet ikke blande os i. Steen Bundgaard, formand for Skole- og uddannelsesudvalget i Randers Kommune

- Det skal vi som politikere overhovedet ikke blande os i, med mindre det er ulovligt og det ikke følger folkskoleloven, men ellers overhovedet ikke. Jeg støtter klart vores ledelse og lærerne på Nørrevangskolen, siger Steen Bundgaard (soc.dem.) til TV2 ØSTJYLLAND.

Han mener faktisk, at Frank Nørgaard over grænsen for, hvad politikere må.

TV2 ØSTJYLLAND har kontaktet Børne- og Undervisningsministeriet for at høre, om skolen eller Frank Nørgaard har gjort noget ulovligt eller forkert, og de vil vende tilbage med et svar så hurtigt som muligt. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

- Han har ytringsfrihed, men det skal ikke gå udover lærernes metodefrihed. Og når han skriver, at det får konsekvenser, så er man langt ude over det, politikere må beskæftige sig med, tilføjer Steen Bundgaard og refererer til et opslag, Frank Nørgaard har skrevet på facebook.

Frank Nørgaard mener dog, at han er i sin gode ret til at debattere emnet - både som far til folkeskoleelever og som politiker.

Borgere demonstrerer

- Politisk mener jeg ikke, at islam skal sidestilles med kristendommen. Det kan man praktisere inden for hjemmets fire vægge. Og målet med byrådsmødet er at få det diskuteret. Vi tager skarp afstand fra, at folkeskolen fremhæver islam, siger Frank Nørgaard (DF).

Jeg synes, det er pinligt, at vi i Randers har folk i byrådet, som tror, de kan blande sig i arbejdsmetoderne på folkeskolerne. Lisbeth Sand Pedersen, Randers mod Racisme

Flere borgere i Randers er så uenige med Frank Nørgaard, at de mandag har valgt at demonstrere foran rådhuset.

Lisbeth Sand Pedersen er borger i Randers, aktiv i foreningen Randers mod Racisme og flov over sagen.

- Jeg synes, det er pinligt, at vi i Randers har folk i byrådet, som tror, de kan blande sig i arbejdsmetoderne på folkeskolerne, sagde Lisbeth Sand Pedersen til TV2 ØSTJYLLAND i sidste uge.

Læs også Politiker udskammede skole for dreng i bededragt - nu kommer der en moddemonstration

- Jeg har behov for at markere, at jeg tager meget afstand fra det her og vise, at jeg støtter lærerne i deres arbejdsmetoder, så længe de følger loven.

Demonstrationen bliver afholdt op til byrådsmødet den 3. februar kl. 15.30-16.30 foran Randers Rådhus.

Børne- og Undervisningsministeriet arbejder lige nu på et svar til TV2 ØSTJYLLAND i forhold til, om skolen eller Frank Nørgaard har brudt reglerne.