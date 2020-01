Politiker udskammede skole for dreng i bededragt - nu kommer der en moddemonstration

For en uge siden lagde Nørrevangsskolen i Randers et billede op på sin Facebook-side, som siden har skabt så voldsom debat med så grim en tone, at skolen til sidst måtte fjerne det igen.

Billedet forestillede en dreng i 4. klasse, som stolt poserede foran en planche med arabisk skrift. Drengen var iført en muslimsk bededragt og i opslaget stod der:

- I 4. b har vi i religion arbejdet med islam, og i dag viste Hadi tøj, som man har på, når man beder.

Det faldt byrådsmedlem Frank Nørgaard så meget for brystet, at han til Facebook-opslaget skrev:

- Helt kort... det her får konsekvenser.

Opslaget med billedet af drengen fra 4. klasse blev efterfølgende delt flere hundrede gange og affødte en hær af kommentarer. Langt de fleste var negative og yderst islam-kritiske. Skolen blev i kommentarsporet blandt andet beskyldt for indoktrinering og radikalisering af børnene.

Pinligt

Sagen har fyldt meget i Randers den forgange ugen og debatten på Nørrevangsskolens Facebookside blev til sidst så ophedet, at skolen fjernede opslaget.

Lisbeth Sand Pedersen er borger i Randers, aktiv i foreningen Randers mod Racisme og flov over sagen. Hun opfatter byrådsmedlem Frank Nørgaards kommentarer om, at episoden vil "få konsekvenser" som en trussel, og derfor er hun i gang med at arrangere en demonstration.

- Jeg synes, det er pinligt, at vi i Randers har folk i byrådet, som tror, de kan blande sig i arbejdsmetoderne på folkeskolerne, siger Lisbeth Sand Pedersen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg har behov for at markere, at jeg tager meget afstand fra det her og vise, at jeg støtter lærerne i deres arbejdsmetoder, så længe de følger loven.

Demonstrationen bliver afholdt op til byrådsmødet den 3. februar kl. 15.30-16.30 foran Randers Rådhus.

Støtte til skolen

Lisbeth Sand Pedersen oprettede demonstrationen som en begivenhed på Facebook for et par dage siden, og fredag eftermiddag har 75 personer angivet, at de er interesserede i at deltage.

- Mit udgangspunkt har været bare selv at stå dernede, fordi har jeg et behov for at vise min støtte til skolen, men nu kan jeg se, at andre også er interesserede, siger Lisbeth Sand Pedersen.

- Jeg håber selvfølgelig på at rigtig mange mennesker vil komme.

Indtil videre har Lisbeth Sand Pedersen kun inviteret folk til demonstrationen gennem Randers mod Racisme, men hun overvejer også at tage fat i de ansatte på Nørrevangsskolen og invitere dem.

- Jeg håber, de opfatter demonstrationen som min støtte. Mine tanker går til denne her lille dreng. Han og hans familie skal leve deres liv videre i fred og ro, og derfor tænker jeg at holde demonstrationen på det politiske plan, hvor budskabet er, at man som politiker skal holde sig fra den enkelte skoles undervisningsmetoder, så længe de holder sig inden for lovens grænser, siger hun.