Slut med stikke-helvede: Tvinger minister til forhandling om diabetes-udstyr

Mange patienter med type 1-diabetes har indtil nu kigget langt efter det udstyr, som kan gøre deres hverdag markant lettere. De nuværende regler gør nemlig, at det ofte ender i et slagsmål mellem kommune og region, hvis de vil have bevilget en såkaldt flash glukosemåler.

Men nu er der en redningskrans på vej. Et flertal bestående af Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Konservative og Alternativet vil nemlig tvinge sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) til at sætte sig for bordenden i forhandlinger om at tilbyde flash glukosemålere til alle voksne patienter med type 1-diabetes.

Vi skal have sikret en aftale, så vi kan komme over det her pjat. Liselott Blixt, sundhedsordfører, Dansk Folkeparti

- Det er et problem, at alle ikke kan få gavn af den her teknologi. Nu er vi et flertal der presser på og signalerer en klar retning. Det må ministeren tage til efterretning og sikre, at der sker noget, siger sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, Liselott Blixt, til TV2 ØSTJYLLAND.

Glukosemåler En Abbott Freestyle libre glukosemåler måler sukkerkoncentrationen i underhudens vævsvæske. Den består af en lille sensor med en lille måle-nål og et måleapparat på størrelse med en mobiltelefon. Sensoren bliver prikket fast på patientens overarm med måle-nålen, og selve sensoren sættes fast med plaster. Derefter fører man måleapparatet hen over sensoren i huden, hvorefter glukoseværdierne bliver vist på apparatets skærm, samt udviklingen over de seneste 8 timer. Senderen udskiftes hver anden uge og behøver ikke kalibrering.

Med en flash glukosemåler er det ganske simpelt for en diabetes-patient at måle sit blodsukker uden at skulle stikke sig i fingeren mange gange dagligt. Derved kan patienten holde sig velreguleret og have større mulighed for at undgå følgesygdomme.

- Når vi ved, at det hjælper, og vi kan høre, hvor svært det er for patienterne at få fat i, så er det noget rod, at alle ikke kan få det. Vi skal have sikret en aftale, så vi kan komme over det her pjat, siger Liselott Blixt.

En flash glukosemåler fungerer ved, at man kører en scanner hen over en sensor, som er monteret på kroppen. På den måde slipper patienten for at stikke sig selv.

Flertallet har skrevet et udkast til en beretning, som i dag skal behandles på et møde i sundheds- og ældreudvalget. Herefter forventer Kirsten Normann Andersen (SF), at partierne bliver indkaldt til forhandlinger.

- Vi skal blive enige om en proces, så vi kan få fundet en løsning. Patienter med diabetes skal have de nyeste og bedste hjælpemidler til at forebygge sygdom, siger sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen (SF) til TV2 ØSTJYLLAND.

- Der er rigtigt gode erfaringer med den her teknologi. Det er lettere at holde blodsukkeret stabilt, og på den måde kan man lettere forebygge følgesygdomme, siger Kirsten Normann Andersen.

Fik frataget glukosemåleren

Flash glukosemåleren, Abbott Freestyle Libre kom på markedet for cirka tre år siden. Den gør det langt lettere at leve med sin sukkersyge. En flash glukosemåler fungerer som et alternativ til den fingerprik-metode, som patienter med diabetes normalt bruger.

Blodsukkerapparat Et blodsukkerapparat måler sukkerniveauet direkte i blodet. Det fungerer ved, at man sætter en engangs-tekststrimmel i apparatet, hvorefter man fører en dråbe ind i strimlen. Bloddråben kan komme fra et stik i fingerspidsen eller øreflippen. Resultatet er relativt præcist, og resultatet kommer efter få sekunder.

Det er en langt mere smertefri metode, som både giver mere livskvalitet og sikrer en bedre behandling. Men i øjeblikket er det kun type 1-diabetes-patienter under 19 år, samt patienter med en meget dårligt reguleret diabetes-sygdom, der kan få tilbudt produktet.

TV2 ØSTJYLLAND har flere gange fortalt om diabetes-patienter, der har svært ved at få produktet og derfor fortsat må stikke sig selv i fingeren flere gange dagligt.

Jeg forstår simpelthen ikke, at de kan tage sådan et godt behandlingsredskab fra mig. Nadja Maria Andersen, sygeplejerske, Silkeborg

Blandt andet sygeplejersken Nadja Maria Andersen, der fik frataget sin glukosemåler, da hun flyttede fra Gladsaxe til Silkeborg Kommune.

- Jeg forstår simpelthen ikke, at de kan tage sådan et godt behandlingsredskab fra mig, sagde Nadja Maria Andersen d. 9. oktober 2019 til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg skal stikke mig selv flere gange, før der kommer en bloddråbe frem. Så medtagede er mine fingre. De er ømme, og det gør ondt, når jeg strejfer dem. Det er også generende for mit arbejde, at mine fingre er ømme.

Vidste du At en Abbot Freestyle libre glukosemåler koster 10.000 - 12.000 kroner om året

Kommunerne har mulighed for at bevilge en såkaldt flash glukosemåler som et hjælpemiddel til patienter med type 1-diabetes. Men i langt de fleste tilfælde afviser de østjyske kommune at bevilge det. Det viser en rundspørge, TV2 ØSTJYLLAND foretog i september 2019.

Patienter skaffer selv udstyret

Flash glukosemåleren kan ikke købes på det danske marked, og derfor har flere patienter købt den via internettet. Eksempelvis Mille-Marie Bech Nielsen, der selv skaffede sig måleren og sensorerne via den tyske udgave af e-handelssiden Ebay.

- Jeg var et sted i mit liv, hvor jeg var desperat. Jeg kunne ikke behandle min sukkersyge ordentligt på andre måder, sagde Mille-Marie Bech den 23. oktober 2019 til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge sundhedsøkonom Jes Søgaard har skiftende regeringer indtil nu tænkt for kortsigtet, når de ikke har investeret i de bedste hjælpemidler til eksempelvis diabetes-patienter. Faktisk vil det ifølge ham give samfundet en milliongevinst, hvis man investerer i glukosemålere til alle voksne patienter med type 1-diabetes.

- Du sparer en hel masse penge på, at der kommer færre følgesygdomme, som er enormt belastende for patienterne og dyrt økonomisk. Og så vil mange flere patienter kunne blive reguleret hos deres praktiserende læge, og de skal ikke ud i sygehussystemet, hvor de bliver dyrere, sagde Jes Søgaard, der er sundhedsøkonom ved Syddansk Universitet, d. 24. oktober 2019 til TV2 ØSTJYLLAND.