Carsten er træt af kanel i byen: - En bonderøvs-tradition, der er stukket af

Du står bundet fast til et træ, en lygtepæl eller noget tredje. Dine mere eller mindre berusede venner ser grinende til, mens en af dem skyder store mængder kanel i hovedet på dig med en pulverslukker.

Den skæbne er overgået mange ugifte 25-årige. Men ikke alle festgængere tænker over det kanel, de efterlader, når fødselaren bliver sat fri.

Det gør Carsten Reinholdt fra Aarhus. Tænker over det, altså. Han har gentagne gange set kanel i det aarhusianske gadebillede, og det er blevet et irritationsmoment for ham.

"Man må da vide, at man har svinet noget til, som andre i byen også skal gå at kigge på."

Spændt fast med gaffatape

I denne uge er han redaktør på Instagramprofilen MitAarhus, og han har benyttet lejligheden til at tage kaneltraditionen op til debat blandt de små 20.000 mennesker, der følger profilen.

Billedet, han har brugt, og som vi bruger herover, er ikke nyt, men et billede Carsten Reinholdt har taget i Falstersgade i det centrale Aarhus for noget tid siden.

- En stakkels gut har nok været spændt fast på skiltet med gaffatape, og så har det regnet bagefter. Der skal ikke ret meget fugt i luften til, at kanel bare klistrer helt fast, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Carsten Reinholdt arbejder til daglig som rekvisitør og scenografimaler. Han er i øvrigt svært glad for svenske kanelboller. Foto: Malte Riis

Sur-gammel-mand-rollen

Teksten til Carsten Reinholdts billede på MitAarhus starter med ordene: "Min onsdag her på profilen starter med Brok!"

- Jeg har påtaget mig sur-gammel-mand-rollen, fordi jeg selv er forbi både 25 og 30 år. Det ændrer ikke ved, at efterladenskaberne efter sådan et kanelshow er noget svineri, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Folk må sgu' gøre, hvad de vil, men det er træls, når det er noget, der hærger bybilledet et halvt år efter.

Man skal ikke lede længe for at finde kanel i Aarhus. Ved et tilfælde fandt Carsten Reinholdt torsdag denne lille lækkerbisken i Mølleparken. Foto: Privat

Carsten Reinholdt elsker med egne ord kanel og drikker gerne kanel-whisky. Men han er ikke den store fan af traditionen med at hælde kanel ud over 25-årige, der endnu ikke har fundet den eneste ene.

- Det er en hyggelig bonderøvstradition, der er stukket af til et ritual, der bare bliver vildere og vildere, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Prøv at forestille dig, hvor dårlige kammerater, man har, hvis man skal bindes fast og have så meget kanel i hovedet, at man ikke kan få vejret. Det ender med at en eller anden bliver kvalt, siger han.

Kommentarerne til billedet på MitAarhus viser, at Carsten Reinholdt langt fra står alene med sin irritation over dem, der overdænger gader og stræder med kanel.

- Nogle skriver: "Skal vi nu også til at brokke os over det?", men mange oplever også, at det er et tilbagevendende problem, siger han.

Kommune: Noget værre svineri

Ifølge Kim Gulvad Svendsen, driftschef i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune, er kanel i gadebilledet en stigende tendens. Det er ikke noget, driftschefen jubler over.

- Det er noget, der kommer mere af. Det er noget værre svineri, for det er enormt svært at få væk. Det kan også blive glat. Det bliver en form for klæbrig dej, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Aarhus Kommune har flere gange modtaget henvendelser om kanel fra byens borgere.

Hvad med at gøre det mere tjekket i stedet for at eskalere i, at det skal være lidt mere dumt end andre. Carsten Reinholdt

Kim Gulvad Svendsen opfordrer folk til at bruge appen Borgertip, hvis de ser "fremmedlegemer i vores byrum".

- Kanel er ikke noget, vi prioriterer særlig højt, men vi tager selvfølgelig ud, hvis vi får henvendelser fra borgerne. Så kommer vi ud og rydder op, siger driftschefen.

Også i Silkeborg Kommune giver kanelen problemer, fordi det ligger meget længe og forurener. Det bliver ikke opløst, når det regner, men er hårdt ved plantelivet.

Eksempelvis er et ungt Lindetræ i Nygade i Silkeborg dødt, efter at det blev overdænget med kanel, oplyser kommunen.

En kommunalt ansat var (heller ikke) så god til at rydde op efter, da personen satte et nyt skilt op i Falstersgade. Her ser bolte og møtrikker på jorden. Foto: Privat

Traditioner er stukket af

Carsten Reinholdt er langt fra imponeret over den indsats, kommunen gjorde, da der skulle kanel-ryddes på Falstersgade i forbindelse med billedet på Instagram.

- Det så ud til, at skiltet var blevet udskiftet i stedet for bare at vaske det ned. Selve standeren stod der stadig med kanel og gaffatape på, og nogen havde efterladt bolte og møtrikker på jorden. Jeg er gammel håndværker, og det er at pisse folk op og ned ad ryggen, siger han.

Ifølge Carsten Reinholdt er de store mængder kanel i forbindelse med 25-års fødselsdage et eksempel på, at visse traditioner har taget overhånd.

- Førhen hed det, at man var pebersvend, når man var 30 år. Så fik man en peberkværn. Det er med årene blevet til, at man kan fylde en bil med peber og skrive: "Peter skal have fisse" på den, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Polterabend er også stukket af. I dag skal man ydmyges helt vildt. Vi gør det lige lidt vildere i stedet for at gøre det lidt federe.

Billedet fra MitAarhus i fuld udgave. Foto: Privat

Skåret ud i pap

Carsten Reinholdt ser gerne, at dem, der hælder kanel ud i bybilledet, påtager sig et ansvar.

- De bør rydde op efter sig selv. Man skal lige tænke over, hvad fanden man gør. Man må da vide, at man har svinet noget til, som andre i byen også skal gå at kigge på.

Kanel-traditionen skal være affødt af traditionen med at give ugifte peber, når de fylder 30 år.

En ugift, 25-årig kvinde betegnes ifølge traditionen som kanelmø, mens en mand bærer titlen kanelsvend.