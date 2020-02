VIDEO: Kom bag om Simon Kvamms musical med populære danske sange

Nephew-forsanger Simon Kvamms anmelderroste og prisvindende musical 'Lyden af de skuldre vi står på' er tilbage på Aarhus Teater.

Han har sammen med musiker Marie Højlund pustet støvet af gamle klassikere som "Dejlig er jorden," "I skovens dybe stille ro" og "Solen er så rød, mor" og sat moderne melodier til.

Aarhus Teater beskriver musicalen som "en stærkt sanselig og billedmættet rejse ind i de toner, der binder os sammen på tværs af generationer." Foto: Aarhus Teater

- Jeg var virkelig bange for, at de, der har sangene tæt på sig og synger dem jævnligt, ville føle, at vi smadrede deres kærlighed til sangene, men vi oplevede, at alle tog dem til sig, siger instruktør Nicolei Faber til TV2 ØSTJYLLAND.

Billedet er fra forestillingen. Foto: Aarhus Teater

Forestillingen havde første gang premiere i 2017, hvor den blev rost til skyerne af anmelderne, og året efter vandt den to Reumert-priser for Årets Musical/Musikteater og Årets Scenedesign.

I videoen øverst kan man få et glimt af forestillingen og høre, hvad det kræves for at lave en musical ud af gamle klassikere.