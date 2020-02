Niels mistede sin kæreste og sit hus - og så gik han ind i sig selv

Det Blå Sted i Aarhus er blevet et fast holdepunkt i 51-årige Niels fra Aarhus' liv.

Han kom ud i et misbrug, han ikke kunne styre, og mistede derefter både sin kæreste og sit hus. Han gik derefter ind i sig selv i to år, men på et tidspunkt blev det for meget for ham.

- Jeg tænkte, at der skulle ske noget andet, fordi ellers ville jeg dø. Jeg følte mig beskidt og rådden, og der var mange tanker, samtidig med at jeg prøvede at komme ovenpå, fortæller Niels til TV2 ØSTJYLLAND.

Han har OCD, ADHD og har også haft angst, og stofferne blev en flugt væk fra diagnoserne.

- Én ting er at få medicin, men stofferne er noget andet. Når du tager dem, forsvinder dine problemer i de 24 timer, det nu varer, fortæller han.

Læs også Kommune fyrer ansatte: Vil have 69-årige Inge til at gøre arbejdet gratis

Han har nu været stoffri i otte måneder, og han giver Det Blå Sted, der drives af Blå Kors, skylden.

På Det Blå Sted bruger man kun sit fornavn, men det betyder ikke, at man nemt bliver overset - i hvert fald ikke i Niels' tilfælde.

Folk i papkasser

- Jeg glemmer aldrig første gang, jeg kom ind på "den blå." Folk sagde "hej, og velkommen til," og da jeg gik ud ad døren, var der to eller tre, der sagde "farvel, og vi ses." Den lille ting, at folk siger "hej og farvel" betyder bare, at man bliver glad indvendig, siger Niels.

Det er jo ikke det, man ser, når man kommer ind til Aarhus. Så ser man de unge og smarte, der sidder på cafeerne og hygger sig med en drink. Poul Jensen, værestedsleder på Det Blå Sted i Aarhus

Hver dag lægger omkring 50 mennesker vejen forbi det Blå Sted for at få varmen, et varmt måltid mad eller måske bare for at snakke med nogen.

Og de mennesker kan let blive overset i en by som Aarhus med smukke, unge mennesker, mener lederen af Det Blå Sted.

Læs også Sprogforsker: Danmark har fået en ny dialekt i Aarhus Vest

- Vores opgave er at få formidlet, at der faktisk er nogle her i Aarhus, der har et hårdt liv. Det er jo ikke det, man ser, når man kommer ind til Aarhus, siger Poul Jensen, der er værestedsleder på Det Blå Sted i Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Så ser man de unge og smarte, der sidder på cafeerne og hygger sig med en drink, eller hvad man ellers har gang i. Men kommer man lidt ind bagved, er der mennesker, der sover i en papkasse i en kælder, og som ikke har noget, tilføjer han.

Kolossal udvikling

Det Blå Sted drives af Blå kors, der i år fejrer 125 års jubilæum. I dag er det en moderne kristen hjælpeorganisation med 540 medarbejdere, som driver en lang forskellige række institutioner i hele landet, blandt andet værestedet i Aarhus, børnestøttecentre, afdelinger med terapi for unge, behandlingstilbud, genbrugsbutikker og meget mere.



- I de seneste 125 år er der sket en kolossal udvikling i Blå Kors. Det, der kendetegner os i dag, er, at vi er en professionel organisation. Vi er en organisation, hvor der er mange folk, der har højt specialiserede kompetencer, men værdierne vi bygger på, er de samme, siger Christian Bjerre, der er generalsekretær i Blå Kors.