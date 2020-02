Mette søger frivillige til at hente brugte deodorantkugler

Det kan være sin sag for børn med diagnoser at få en kugledyne af kommunen, selvom den kan hjælpe børnene med at sove om natten.

Derfor arbejder en masse frivillige i Kugledynehjælpen med at indsamle kugler fra tomme roll-on-deodoranter og lave dem om til dyner, som bliver givet gratis væk til børn og unge, der har brug for dem.

En af de frivillige, der kører rundt og samler kugler ind, er Mette Næsby Clemmensen fra Brædstrup. Hun er nu på udkig efter flere frivillige – eller ambassadører, som de kaldes – i Østjylland.

- Jeg har fået tildelt Skanderborg, Silkeborg og Horsens, og der er altså langt rundt for mig, hvis jeg skal ud og samle kugler hos alle dem, der er tilmeldt, siger Mette Næsby Clemmensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Succes med spande i lokalområdet

Flere ambassadører vil betyde, at de kan gøre en større indsats lokalt, og dermed også samle endnu flere kugler ind, fortæller hun.

- I Brædstrup, hvor jeg bor, har jeg sat en spand til kuglerne op nede på apoteket, oppe i hallen og i det lokale fitnesscenter. Lidt forskellige steder hvor folk har deodoranten med alligevel, og hvor de køber en ny. Og så husker folk det, siger Mette Næsby Clemmensen.

I Brædstrup og Østbirk alene har hun indsamlet 761 kugler fra maj til december sidste år ved at sætte spande op og tømme dem med jævne mellemrum.

- Der, hvor det virkelig batter noget, er nede i Fit&Sund. Nu er der også gået lidt sport i den for de ældre i at finde kuglerne og aflevere dem i spanden, siger hun.

Bettina Jensen fra Galten syr kugledyner til børn med søvnbesvær. Siden vi fortalte om hendes frivillige arbejde, har det rullet ind med kugler til dyner. Og interessen for at få en dyne har vist sig at være stor.

En kamp af få bevilget en dyne

TV2 ØSTJYLLAND har tidligere fortalt om ni-årige Jens Aaby fra Harlev med svær ADHD, som ikke må få en kugledyne. Det er på trods af, at hans mor, Lone Aaby, længe har kæmpet hans sag overfor Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Sønnen kan bruge op til tre timer på at falde i søvn, og når det endelig lykkes, sover han dårligt, fordi hun har uro i kroppen. En uro som kugledynen kan hjælpe på.

Ni-årige Jens Aaby lider af svær ADHD. Hans mor, Lone, kæmper for, at han ikke skal have medicin.

Men problemet er, at hverken kommune eller region vil bevilge dynen, før familie har prøvet at give Jens sovemedicin i form af melatonin.

- Man vil have os til at bruge medicin, som alle læger siger, at vi ikke skal bruge. Det er dødærgerligt, at man hellere vil proppe medicin i børn, og jeg synes, det er meget uforsvarligt, at vi skal bruge medicin for at bevise over for myndighederne, at vi har prøvet det, sagde Lone Aaby til TV2 ØSTJYLLAND i marts 2019.

En stort arbejde – men det hele værd

Men i Kugledynehjælpen mener de ikke, at det er rimeligt, at børn og unge skal igennem medicinsk behandling, før de kan få lov til at få en kugledynen. Derfor har frivillige altså taget sagen i egen hånd.

Det er et stort arbejde, for hver kugledyne kan indeholde op til flere tusinde plastkugler, alt efter hvilken vægt og størrelse dynen skal have.

Det er dog det hele værd, mener Mette Næsby Clemmensen.

- Jeg synes, det er fantastisk, at man kan hjælpe børn på den måde med en lille deodorantkugle, siger hun.

De sidste par dage har hun søgt efter ambassadører i forskellige bygrupper på Facebook, og det har indtil kastet én potentiel frivillig af sig.

- Jeg snakkede med en mor i går, som gerne vil være ambassadør. Hun har selv en dreng med ADHD, som netop har brug en dyne. Ellers har jeg fået lidt løse henvendelser, men ikke lige noget, der har battet, siger hun.

Ifølge Mette Næsby Clemmensen bestemmer man selv, hvor meget tid, man vil bruge på det frivillige arbejde som ambassadør. Hun bruger selv cirka to timer om ugen.

Er man interesseret i at hjælpe, kan hun kontaktes på sin Facebook-profil.

Herunder kan du se, hvordan du får den tomme kugle ud af din roll-on-deodorant.