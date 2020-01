Diagnosen gjorde hans liv svært – nu mærker 19-årige 'X Factor'-Magnus endelig succes

Magnus Lasse Petersen imponerede dommerne med sin version af countrysangen 'What Are You Listening To? Foto: TV 2

Det var et imponeret dommerpanel, Magnus Lasse Petersen fra Silkeborg stod over for, da han var færdig med sin sang til sin audition i 'X Factor'.

Hver især roste dommene den 19-årige for den musikalitet og frasering, der lå i hans overbevisende og rolige levering af sangen 'What Are You Listening To?' af Chris Stapleton.

- Du har let ved musikkens sprog, sagde Oh Land til den 19-årige sanger.

- Du glider lige igennem det, som om det var det letteste i verden.

De ord betød meget for Magnus Lasse Petersen.

Som barn blev han diagnosticeret med adhd, og han er alt andet end gledet gennem sin skoletid. Mens han har let ved musikkens sprog, er der nemlig mange ting i hans liv, som er sværere på grund af hans diagnose.

Kunne ikke lave lektier

Da Magnus Lasse Petersen gik i anden klasse, var han som mange andre børn et lille energibundt.

Men der var dog noget ved den lille dreng fra Silkeborg, der var anderledes. Når den 19-årige Magnus i dag ser tilbage på sin barndom, mener han, at den var helt typisk for et barn med adhd.

Jeg tror nærmest, man har kunnet se på mig, at jeg havde adhd Magnus Lasse Petersen

- Jeg var meget hyperaktiv, kunne slet ikke koncentrere mig og forstyrrede andre, siger Magnus Lasse Petersen og tilføjer:

- Jeg tror nærmest, man har kunnet se på mig, at jeg havde adhd, fordi jeg var så hyperaktiv. Man kunne simpelthen se, hvor ukoncentreret jeg var.

Som otteårig blev Magnus Lasse Petersen diagnosticeret med adhd. I flere år tog han medicin for sygdommen, men det gør han ikke længere. Foto: TV 2

Han forklarer, at det var hans mor, Linda, der først lagde mærke til, at noget ikke stemte. Når Linda skulle lave skolearbejde med sønnen derhjemme, kunne hun simpelthen ikke få ham til det.

- Jeg kunne bare ikke lave lektier som alle andre børn, siger Magnus Lasse Petersen.

Linda fik derfor udredt sin søn for adhd. Dengang var han otte år.

Medicin med bivirkninger

Magnus Lasse Petersen begyndte derefter på adhd-medicin, som skulle hjælpe ham med at koncentrere sig i skolen. Medicinen virkede efter hensigten, og Magnus tog den i årene fra 2. til 4. klasse.

Jeg kunne koncentrere mig meget bedre, men jeg blev også en anden person Magnus Lasse Petersen

Der var dog én væsentlig bivirkning, som gjorde, at han var nødt til at stoppe igen. Medicinen gjorde nemlig, at Magnus mistede appetitten og ikke kunne spise, og han tabte sig for meget.

Først da han startede i 7. klasse og dermed begyndte at få karakterer og gå til eksamener, var han nødt til at begynde på medicinen igen for at kunne klare sig igennem. Nu var han også gammel nok til at huske at spise, selvom han ingen appetit havde.

Magnus Lasse Petersen gennemførte folkeskolen og 10. klasse på adhd-medicin, selvom den ifølge ham selv gjorde ham "stenet":

- Jeg kunne sidde og glo lige ud i luften, forklarer Magnus Lasse Petersen.

- Jeg kunne koncentrere mig meget bedre, men jeg blev også en anden person.

Malplaceret i skolen

I dag tager Magnus Lasse Petersen ikke længere medicin og forklarer, at han bliver bedre og bedre til at håndtere sygdommen i takt med, at tiden går, og han modnes.

Men selv i årene, hvor medicinen hjalp ham med at koncentrere sig, har han altid følt sig malplaceret i skolen:

- Skolen har aldrig sagt mig noget. Jeg har altid vidst, at det ikke var det, jeg havde lyst til at lave. Det eneste, jeg har været god til, er at spille fodbold og musik.

Musikken er altid faldet naturligt for Magnus, som stadig kan have svært ved at koncentrere sig om andre ting på grund af sin adhd. Foto: TV 2

Det har blandt andet betydet, at Magnus Lasse Petersen i en ung alder har skullet tage stilling til, hvad man gør med sit liv, når uddannelse ikke føles som en reel mulighed.

- Jeg tænkte: "Hvad skal jeg nu?" Du får at vide hele dit liv, at du skal gå i skole for at få en uddannelse og et liv.

Men så valgte Magnus Lasse Petersen at tage musikken seriøst.

Musikken er det mest naturlige

Som 17-årig færdiggjorde Magnus Lasse Petersen 10. klasse og tog et job i et supermarked. Han brugte al sin fritid ved siden af jobbet på at spille og skrive musik.

Musikken er der, jeg får anerkendelse Magnus Lasse Petersen

For mens det i dag stadig er de færreste ting, den 19-årige kan koncentrere sig om i længere tid, er musikken altid faldet ham fuldstændig naturligt.

- Musik har altid været en af de ting, som jeg kan gøre uden at have svært ved at fokusere. Jeg kan sidde med det i flere timer om dagen. Det er det, jeg elsker, siger Magnus Lasse Petersen

Magnus Lasse Petersen havde sin mor, Linda, med til sin audition. Foto: TV 2

Derfor stoppede han i supermarkedet i marts 2019 og begyndte at bruge al sin tid på at skrive, øve og opsøge musikjobs på cafeer, værtshuse og til private fester.

- Musikken er der, jeg får anerkendelse. Der er intet, der tiltaler mig mere end at lave musik, forklarer Magnus Lasse Petersen.

Derfor betød 'X Factor'-dommernes ord til Magnus Lasse Petersen også alverden for det unge talent. Og at de gav ham tre gange "ja", var prikken over i'et.

- Når jeg spiller for nogen, og de kan lide det, de hører, så er det den største motivation for mig.