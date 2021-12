Støtteparti og skolelærerforening opfordrer til nye restriktioner

- Vi har givet et klart løfte om, at denne gang er det ikke børnene, der betaler prisen. Så hellere have nogen flere restriktioner for os voksne, siger Peder Hvelplund. Han peger blandt andet på lukning af storcentre og indførelse af et forsamlingsloft som mulige restriktioner, der kan gøre det muligt at åbne skolerne.

Samtidig peger Peder Hvelplund på flere steder, hvor han mener, at skolerne kan forberede smitteforebyggende tiltag. Her nævner han blandt andet undervisning i mindre hold, tilstrækkelig adgang til både rengøring og hygiejne og mere ventilation.

Radikale Venstre vil have anbefalinger fra eksperter

Mens det står trægt til med vaccinationstilslutningen hos de yngste skolelever, peger også skolelærernes forening på, at det er "meget svært at forestille sig, at skolen kan starte igen 5. januar" uden nye tiltag. Det sagde formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, tirsdag.

Radikale Venstre har bedt sundhedsminister Magnus Heunicke om at komme med forslag til nye tiltag, der kan indføres i skolerne på baggrund af sundhedsfaglige anbefalinger. Det siger partiets sundhedsordfører, Christina Thorholm, til TV 2.