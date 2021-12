Politiet offentliggør nye billeder for at finde forsvundet 29-årig

Østjyllands Politi hører gerne fra borgere, der kan have set Peters rygsæk, eller som måske har set nogle af de knive, tøj eller andre ejendele, der har været i rygsækken.

Har du oplysninger i sagen, kan politiet kontaktes på telefonnummer 114.

Set siddende på en bænk

Peter blev sidst set kort før klokken 03.00 på et overvågningskamera ved Navitas på Aarhus Havn, hvor han går med sin tunge rygsæk på ryggen.

Siden da har et vidne henvendt sig til politiet og fortalt, at hun mener at have set Peter sidde på en bænk ved en redningskrans over for Kystvejen nummer 55 efter klokken 03.00.