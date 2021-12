Forsvundne Peters tvillingesøster: - Han er min yndlingsperson i hele verden

Katherine flyttede ind i lejligheden på Aarhus Ø først, og i oktober flyttede Peter og veninden så også ind.

Hun fortæller, at Peter er kok, og på grund af den generelle mangel på kokke var de ikke i tvivl om, at han kunne finde et job i Aarhus.

For to uger siden lykkedes det ham at finde et job på en fransk bistro.

Ring, hvis du ved noget

Det seneste nye fra politiet er, at de er kommet i besiddelse af videobilleder fra et overvågningskamera, der fastslår, at Peter er gået forbi Navitas-bygningen på Aarhus Havn kl. 02.55 om natten.

Han har på det tidspunkt retning mod Aarhus Ø, hvor han bor.