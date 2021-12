Ikke set siden weekenden: Det gør politiet nu i sag om forsvundne Peter

Videoovervågning fra butikker

Som det er nu, har politiet ikke noget afgørende nyt i sagen. Men samtidig kan politiet ikke udelukke noget endnu. Udover henvendelser fra borgere vil politiet også gerne have videooptagelser fra de butikker, Peter kan have passeret.

- Jeg vil stadig gerne slå et slag for at få nogle henvendelser fra de erhvervsdrivende. De må gerne kigge deres videoovervågning igennem for at se, om Peter kan være på et billede ud mod gaden, siger Martin Rasmussen.

Mandag ledte politiet i vandet ved Aarhus Ø, men søgningen gav ikke noget, oplyser vicepolitiinspektøren.

Politiet leder ikke i vandet i dag, siger Martin Rasmussen.