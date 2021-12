Peter drak øl og sagde pænt farvel - siden har ingen set ham

Mandag leder politiet fortsat efter den 29-årige Peter, der ikke er set siden natten til søndag, hvor han drak øl sammen med nogle kolleger i det centrale Aarhus.



Efter at have drukket øl sagde Peter pænt farvel et sted mellem midnat og klokken 01.00, hvorefter han forlod 'Pubben' i Jægergårdsgade.

Han gik herefter ad M.P Bruuns Gade i rentning mod havnen. Det oplyser Østjyllands Politi.

Ved I, om han var meget beruset?

- Nej, det ved vi ikke, siger vicepolitiinspektør Martin Rasmussen til TV2 ØSTJYLLAND.