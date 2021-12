Nyt spor i sag om forsvundet 29-årig: Politiet efterlyser ung mand på damecykel

På videobillederne ses en ung mand, der kører forbi Peter på en damecykel. Den unge cyklist kigger efter Peter i et stykke tid, inden han kører videre væk fra området.

- Vi vil enormt gerne tale med cyklisten, fastslår vicepolitiinspektør Martin Rasmussen fra Østjyllands Politi over for TV2 ØSTJYLLAND

Overvågningsbillederne er i sort/hvid og er optaget midt om natten. Det er derfor vanskeligt for politiet at give et præcist signalement af den unge mand på damecyklen.

- Han har vintertøj på, og det tyder umiddelbart på, at tøjet er mørkt. Meget mere kan vi desværre ikke fastslå ud fra billederne.

