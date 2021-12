- Vi gad da godt holde en stor fest med 20 mennesker - men....

- Om alt går vel, står vi i begyndelsen til enden på den her krise. I bund og grund siger borgerne selv, at de er i stand til at navigere i det her, og det er formentlig også godt på det stadie vi er på i den her epidemi, siger Michael Bang Petersen.

I modsætning til sidste år, hvor Sundhedsstyrelsen kom med en række helt konkrete anbefalinger for nytåret og blandt andet anbefalede at man højst var 10 mennesker til nytårsarrangementer, har Sundhedsstyrelsen ikke i år offentliggjort detaljerede anbefalinger for nytårsaften.

Men på et pressemøde kort før jul rådede Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm til, at man holder sig til at se den nærmeste familie i juledagene og til nytår.

Skal til eksamen efter nytår

Også to studerende på Aarhus Universitet, som TV 2 møder i Bilka tirsdag, køber ind til en intim nytårsaften i selskab med få mennesker.

- Vi bliver fem. Vi har sådan en årlig ting vi gør, hvor vi tester drinks og skal give dem point. Vi lader os alle sammen teste inden vi kommer. Men ellers er vi gode til bare at nyde hinandens selskab , siger Anne Skaarup Laursen.

