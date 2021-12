Overblik efter pressemøde: Brostrøm fraråder store nytårsfester

Myndighederne har bestilt 65 millioner selvtest, som skal sendes ud til det offentlige.

- Selvtest er gode at bruge, hvis man skal til et socialt arrangement eller får en besked i smitteopsporingsapp'en, siger direktør i Styrelsen for Forsyningssikkerhed, Lisbet Zilmer-Johns. Hun erkender, at der lige nu mangler selvtest på hylderne og håber, at der meget hurtigt bliver fyldt op.



Tredje stik fremrykkes

Den stigende coronasmitte får også myndighederne til at fremrykke planen for, hvornår de 18- til 39-årige kan få det tredje vaccinestik, fortæller Søren Brostrøm.

Hidtil har meldingen været, at de skulle vente fem en halv måned efter andet vaccinestik.