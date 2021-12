Danskere køber fyrværkeri for en halv milliard: Så meget står østjyderne for

Østjyderne hører nemlig til den del af landet, der bruger tredje færrest penge på fyrværkeri. Kun undergået af københavnerne og nordjyderne, der bruger 130 kroner i gennemsnit.

De danske konger af fyrværkeri er i år vestjyderne, hvor en husstand i gennemsnit bruger 250 kroner på fyrværkeri.

Klimadagsorden kan spille ind

Færre husstande ser ud til at købe fyrværkeri i år i forhold til tidligere. I år er det kun hver fjerde husstand, der regner med at købe fyrværkeri.

Dem, der køber fyrværkeri, køber dog for flere penge end tidligere.

- Vi kan se, at danskerne samlet set vil købe for 450 millioner kroner fyrværkeri. Det er på samme niveau som sidste år. Det er dog en stigning i forhold til 2019, hvor der blev købt for 400 millioner kroner, siger Frederik Bergenfelt Friis, der er politisk konsulent for Dansk Erhverv.