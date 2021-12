Nu må du fyre fyrværkeri af - her er reglerne

Nogle elsker det. Andre hader det.

Men nu er det atter tilladt at skyde nytårskrudt af.

At købe fyrværkeri har været tilladt siden den 15. december, men det er først fra i dag - og til og med den 1. januar - at det altså er lovligt at fyre det af.

Ros fra politiet

Og selvom det indimellem har braget lidt de seneste dage, mener Østjyllands Politi, at vi generelt er blevet bedre til at overholde reglerne.



- Jeg synes, det går bedre år for år, men uden at man skal være for optimistisk, for det kan jo vende igen, siger Lars Bisgaard, vagtchef ved Østjyllands Politi.