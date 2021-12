Myndighederne indkalder til pressemøde i eftermiddag

Sundhedsmyndighederne indkalder til pressemøde om coronasituationen i Danmark onsdag kl. 15. Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Ingen ministre er med til pressemødet, men blandt andre styrelsens direktør, Søren Brostrøm, deltager til det, der kaldes en pressebriefing.

Det gør også faglig direktør i Statens Serum Institut Tyra Grove Krause og Lisbet Zilmer-Johns. Hun er direktør for Styrelsen for Forsyningssikkerhed. Det er den myndighed, der blandt andet har ansvar for testsystemet.