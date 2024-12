Julefrokost giver varme, værdighed og et fællesskab

Duften af julemad og god stemning stråler ud af lokalerne i FO-Byen i Aarhus. Her er en sjælden mulighed for byens hjemløse og udsatte til at blive set, forkælet og være en del af et varmt fællesskab i vinterens kulde.

- De bliver jo overforkælet her. Det er ikke noget, de er vant til. Vi gør noget ekstra for dem, og det er fantastisk at kunne forkæle dem. De er ekstremt taknemmelige, fortæller arrangør Rikke Sejthen.

Hun er stifter og kvinden bag foreningen 'Hjemløse i Aarhus', og for 13. gang er de med til at give hjemløse en julefrokost.

- Den glæde, som det giver folk at komme her, er det hele værd, siger Rikke Sejthen.

Gratis tøj og en klipning

Mens frivillige langer sodavand og øl over disken, kan gæsterne nyde julebuffet, musik og en svingom på dansegulvet. I et tilstødende lokale ligger der doneret tøj, som de hjemløse frit kan tage, og der er også muligheden for at få en klipning.

- Vi stopper aldrig med det her. Det har jeg også lovet de hjemløse, vi bliver ved, siger Rikke Sejthen.