Mild influenzasæson giver mere plads til corona-patienter

Det er ganske normalt på denne tid af året, at mange danskere er syge, eller har været syge allerede. For influenzasæsonen strækker sig ofte hele vejen ind i marts.

Fra omkring uge 40 og ind i det nye år til uge 20 bliver danskerne som regel syge i højt antal. Især omkring januar, februar og marts.

Men i år er tallet meget lavt. Det er nemlig en af de mildeste influenzasæsoner, vi har haft i årevis. Og det sker på et af de allerbedste tidspunkter for det ellers pressede sygehusvæsen. Det siger Tyra Grove Krause, afdelingschef for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse på Statens Serum Institut.

- Det betyder, at der er noget ekstra kapacitet til, at hospitaler kan passe covid-19 patienter. De kan modtage og behandle flere covid-19 patienter. Der er senge, der normalt kunne være optaget af influenzapatienter, der kan bruges nu i stedet, siger hun og fortsætter:

- Vi har haft en usædvanlig mild influenzasæson i år. Det skyldes formentligt både, at vi har haft en mild vinter, men også at vi har haft en sen introduktion af virus i år. Så har vi også haft en vaccine, der passer godt til de cirkulerende virus. Den har haft en højere effektivitet, end vi har set de andre år, siger Tyra Grove Krause.

Tusindvis kan dø på blot en influenzasæson

Antallet af danskere indlagt med influenza er ikke særligt højt, i forhold til eksempelvis influenzasæsonen 2017/2018 hvor næsten 1000 var indlagt med influenza.

Den sæson registrerede sundhedsmyndighederne 2822 dødsfald, der var relateret til influenza, ifølge tal fra Statens Serum Institut.

I år er markant færre danskere døde som følge af influenza. 294 personer havde 6. marts mistet livet ifølge Statens Serum Institut. I en normal influenzasæson kan mellem 1000 og 2000 danskere miste livet.

Og mange af dem, der dør i influenzasæsonerne, er svækkede danskere, siger Tyra Grove Krause – derfor kan den milde influenzasæson betyde, at dødstallet som følge af covid-19 vil blive højere.

- Der kan være nogle svækkede, der normalt ville dø under influenzasæsonen, som nu vil dø af covid-19. Fordi de er blevet skånet henover influenzasæsonen, siger hun.

Samfundet er resistent mod influenza

Selvom det for mange kan være en håndgribelig måde at forstå udbruddet bedre på, så kan en sammenligning af influenza og covid-19 ikke i realiteten repræsenterer virkeligheden, forklarer Tyra Grove Krause.

Ifølge hende er der flere grundlæggende forskelle på de to sygdomme, når de rammer vores samfund.

- Selvom dødeligeheden kun er lidt højere for covid-19 i forhold til influenza, så vil flere covid-19 patienter få behov for intensiv behandling, siger Tyra Grove Krause.

Hun påpeger derudover, at mange har opbygget immunitet over for sæsoninfluenza, fordi den vender tilbage hver vinter, og at langt færre derfor bliver smittet. Derudover har man en vaccine, der kan beskytte de mest udsatte - hvor 845.000 danskere i 2018/2019 er blevet vaccineret med sæsoninfluenza-vaccinen.

Og selv en hård influenzasæson kan stadig føre til skolelukninger. For ifølge Tyra Grove Krause har der tidligere været skolelukninger og lignende, når Danmark er blevet ramt af en slem influenza.

Influenza kan ikke sammenlignes med covid-19

Men covid-19 er alle modtagelige for, da vi ikke endnu har opbygget immunitet og heller ikke har en vaccine. Og så opfører den sig ligesom en influenza-pandemi, påpeger Tyra Grove Krause, som siger, at det betyder, et virkeligt stort antal danskere vil blive smittet indenfor meget kort tid.

En meget voldsom influenzasæson kan koste tusinder livet, og endnu flere kan blive syge. Dødstallene kan være langt højere, end dem vi ser lige nu i forbindelse med covid-19. Men det betyder ikke, at influenza er værre - og covid-19 pandemien er blot lige begyndt, hvorfor meget stadig ligger i det uvisse, påpeger Tyra Grove Krause.

- Alle er modtagelige overfor denne virus, og som sagt vil flere få behov for intensiv behandling. Derudover gør covid-19 ikke børn syge på samme måde som influenza. De her ting kombineret gør, at covid-19 og influenza ikke er sammenlignelige. I hvert fald ikke sæsoninfluenza.