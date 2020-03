Lungesyge Aage skal selv hente sin medicin: Men der er en forklaring

Aage Rasmussen har en lungesygdom og er i særlig risiko over for influenza, corona-virus og lungebetændelse.

Aage Rasmussen er 76 år, pensionist og bor i Stilling.

Han har lungesygdommen IPF (Idiopatisk Pulmonal Fibrose) – som betyder, at hans raske væv i lungerne nedbrydes, og der dannes arvæv.

- Så mine lunger bliver dårligere og dårligere. Jeg bliver meget nemt træt og får åndenød, fortæller han til TV2 ØSTJYLLAND.

Derfor skal han passe på sig selv, og så vidt muligt undgå at blive smittet med en sygdom, da det kan have alvorlige konsekvenser for ham.

- Jeg er ikke mere bange for corona end for at få influenza eller lungebetændelse. Det er lige vidt for mig, siger Aage Rasmussen.

For 14 dage siden fik han sin medicin tilsendt med posten, som han plejer. Denne gang var der også et brev med, hvor der stod, at han fremover selv skal hente medicinen.

Det forstår han ikke, da myndighederne lige nu opfordrer personer som ham til at passe ekstra meget på på grund af risikoen for at blive smittet med coronavirus.

- Jeg vil gerne betale, så længe jeg bare ikke skal ud og hente den medicin selv, siger Aage Ramussen.

Den nærmeste medicinboks ligger 35 kilometer væk.

- Der er sikkert andre end mig, som har det her problem, fortæller Aage Rasmussen.

Han har tilbudt selv at betale for leveringen af medicinen, men det kan ikke lade sig gøre. Og det er der en grund til.

Billigere, mindre spild og mere sikkert

Regionsrådsformand i Region Midtjylland Anders Kühnau (S) blev først gjort opmærksom på problematikken lørdag.

- Det er ikke en beslutning, som er truffet i Regionsrådet, men på hospitalet i samarbejde med hospitalsapoteket, fordi der bliver brugt omkring 700 millioner kroner på medicin, som bliver sendt ud til patienterne, fortæller Anders Kühnau (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Anders Kühnau gik der rigtig meget medicin til spilde, da det skal opbevares under nogle helt særlige omstændigheder.

- Det er rigtig dyr medicin, og der er et meget stort spild i den ordning, vi har haft hidtil, forklarer han.

Derudover skal de være helt sikre på, at det er den rigtige medicin, som bliver leveret til patienterne.

- Derfor er der indført de her medicinbokse, hvor der køl, og man er sikker på, at det er den rigtige patient, som henter det, siger Anders Kühnau (S).

Corona-virus gør det utrygt

Lige nu er rådet til alle at blive derhjemme for at undgå spredning af corona-virussen og blive smittet – og især udsatte, som er syge i forvejen.

Derfor kan Anders Kühnau godt forstå, hvis folk som Aage Rasmussen ikke vil begive sig ud for at hente medicin 35 kilometer væk i en boks.

- Jeg kan godt forstå uroen, og ikke mindst i de her tider med corona-virussen. I dag har jeg drøftet med direktionen, om der er muligheder for at hjælpe borgerne i den her periode, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Hvornår og om de finder en løsning på det, kan regionsrådsformanden ikke sige på nuværende tidspunkt.

Midlertidig løsning

Aage Rasmussen håber, at han også klarer sig igennem det her.

- Jeg er ved godt mod, og har troen på, at jeg har et godt liv lidt endnu. Det håber jeg da på, fortæller han.

Aage Rasmussen har fået mange tilkendegivelser fra folk, som gerne vil hjælpe ham med at hente medicin.

Aage Rasmussen har fået lavet en midlertidig aftale med sin læge om, at næste gang han skal til undersøgelse på Aarhus Universitetshospital, så kan han også få udleveret sin medicin.

- Det betyder rigtig meget for mig, at jeg ikke skal bruge en time, hver gang jeg skal hente min medicin, siger Aage Rasmussen.