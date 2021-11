Kroejer kæmper med vandet - organisationer efterlyser statslig klimasikring

Helhedsplanen er dog ikke lutter gode toner i ørene på Susanne Jacobsen (V), byrådsmedlem i Silkeborg Kommune. Frem for diger taler hun for grødeskæring, som er, når man skærer vandplanter væk i et vandløb, så vandet kommer til at løbe hurtigere.

- Vi kommer ikke uden om grødeskæring. Vi kommer ikke ud over, at der er nogle steder, vi er nødt til at rense op. Det er den eneste og mest effektive måde, vi kan sørge for, at vandet bliver holdt væk fra borgere og den natur, vi skal beskytte, siger hun til TV 2.