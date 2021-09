Å-formand: Forvaltningen spænder ben for grødeskæring

Formand: Forvaltningen spænder ben

Det er formanden for Ålauget, Lars Bo Nielsen, på ingen måde tilfreds med, kunne man høre på aftenens debatmøde. Han vil have et nyt regulativ, som giver plads til ekstra grødeskæring, og så vil han nu og her have skåret grøden – den opgave som forvaltning i Silkeborg Kommune ikke vil udføre.