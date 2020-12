Oversvømmet og nedlukket kroejer: - 2020 har været en rutsjebanetur

- Kathrine elsker at kokkerere juleaften, og hele huset dufter af and, rødkål og julekrydderier fra morgenstund til anden står på bordet. Jeg underholder vores julespændte børn Marco på otte og Maria på fire år og sørger for, at juletræet kommer på plads. Vi er nok ret traditionelle. Vi ser Disneys Juleshow, danser om juletræet og synger “Nu er det jul igen” på den helt falske og lidt skrålende måde, fortæller Dragan Sljivic.

Ser frem mod lysere tider

Selv om året har været hårdt for Dragan Sljivic og familien, har der også været grund til at glæde sig. På trods af oversvømmelser og coronanedlukning ser familien lysere på året der kommer.

- For os startede 2020 med oversvømmelserne for derefter at gå over i stilstand og angst med coronanedlukningen, så en rygende travl genåbning og nu afsluttende med en ny nedlukning resten af året.