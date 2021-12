Hvidjulsbarometeret: Sådan er chancerne for hvid jul

Fra midten af næste uge stabiliseres vejret af et højtryk over Mellemeuropa, højtrykket vil formegentligt rykke mod nordvest og havne vest for Danmark i slutningen af næste uge.

Højtryk giver ikke meget nedbør og kommer der lidt, vil det alligevel falde som regn.

Så vi kan nu sige med ret stor sikkerhed, at en uge før jul vil det være grønt og mildt over Danmark.