Sne og kulde stopper dem ikke: 200 løbere kaster sig ud i Danmarks mest ekstreme løb

- Det er en drøm, der går i opfyldelse at lave et sådant løb i baghaven. Folk er glade og trætte og smiler og er mudrede. Det er fedt at se, siger han.

Eskil Schøning kom først over målstregen, og for den nye Danmarksmester var sneen bare et dejligt ekstra krydderi.

- Det var fedt. Jeg løb egentlig bare og smilede hele vejen derude. Jeg havde det sjovt. Det er en åben konkurrence, inden man stiller op, så det var sjovt og lige trække det længste strå, siger Eskil Schøning.