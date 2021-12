Aflyste julefrokoster og byture rammer taxa-branchen hårdt

December er normalt den helt store måned for taxa-branchen, men allerede natten til i lørdag stod det meget klart for vognmand Benny Friis fra Hornslet Taxa, at vi nu igen står i en nedlukning.

- Jeg troede lige, at vi var ovre det, og at vi skulle til at køre nogenlunde normalt. Så ender vi ude i det samme igen, siger Benny Friis til TV2 ØSTJYLLAND.